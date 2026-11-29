Fagyos reggelekre és erős szélre kell készülni a következő napokban. Mutatjuk, mit jósolnak még az időjárás előrejelzések!

Időjárás: kemény fagyok jönnek / Fotó: Pexels

Így alakul az időjárás

Vasárnap a borongós reggel után kisüt a nap, száraz marad az idő. A keleti, északkeleti szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. Hajnalban −8 és 0 fok között alakul a hőmérséklet, sokfelé fagy várható, délután 1–6 fokig melegszik a levegő.

Hétfőn változóan felhős idő várható, csapadék nem valószínű. Többnyire mérsékelt északkeleti, keleti szél fúj majd, néhol élénkebb széllökésekkel. Hajnalban országszerte −9 és −1 fokos fagy várható, délután 0–4 fok között alakul a hőmérséklet - írja a Köpönyeg.