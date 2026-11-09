Hamarosan fordulat jön az időjárásban – mutatjuk, mikor érkezhet az eső

Hamarosan változás kezdődik az időjárásban: a vasárnapi napsütés után egyre többfelé beborul az ég, és az esőre sem kell sokat várni. A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint hétfőn az ország egyes részein egészen eltérő időre készülhetünk. Kedden ismét sok lesz a felhő, ráadásul a szél is feltámadhat.

Időjárás-előrejelzés hétfőre és keddre: mikorra várható eső? (illusztráció)

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Vasárnap este nyugat, délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, amely északkelet felé terjeszkedik. Északkeleten ugyanakkor még hétfő reggel is maradhatnak derült vagy gyengén felhős körzetek. A nyugati és északnyugati határvidéken szintén lehetnek kevésbé felhős területek, ott helyenként pára és köd képződhet.

Kisebb esőre, záporokra elsősorban a déli és a középső országrészben lehet számítani. Az Északi-középhegység térségében gyenge ónos eső sem kizárt.

Az éjszaka többfelé fagyot hoz. A kevésbé felhős északkeleti és északnyugati területeken általában -5 és 0 fok közé csökken a hőmérséklet, az északkeleti fagyzugokban azonban ennél jóval hidegebb is lehet. A borult tájakon enyhébb marad az idő, ott többnyire 0 és +4 fok között alakulnak a minimumok.

Hétfőn kettészakad az ország időjárása

A hét első napján nem mindenhol lesz szükség esernyőre. A Dunántúlon többnyire napos idő ígérkezik, a Dunától keletre viszont csak lassan csökken a felhőzet. Lesznek olyan területek is, ahol tartósan borult maradhat az ég, és délelőtt még kisebb eső, zápor is előfordulhat.

A nappali csúcshőmérséklet többnyire 8 és 12 fok között alakul. A tartósan felhős vidékeken azonban ennél hűvösebb lesz, mindössze 5–7 fokot mérhetünk. Jelentős szélre egyelőre nem kell készülni, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.

Kedden ismét megérkezhet az eső, és a szél is feltámad

A hétfői átmeneti napsütés után kedden ismét erősen felhős, borult időre számíthatunk. Szórványosan eső, zápor is kialakulhat az országban.

A szél északnyugatira, északira fordul, többfelé megélénkül, helyenként pedig meg is erősödhet. Így a hét második napján már nemcsak a csapadék, hanem a szelesebb idő is kellemetlenséget okozhat. Kedd hajnalban -4 és +4 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők, kora délután pedig 6–12 fok várható – írja a Köpönyeg.