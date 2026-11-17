Borongós, csapadékos és többfelé szeles idővel folytatódik a hét. A HungaroMet és a Köpönyeg előrejelzései alapján szerint kedden napközben még csak elszórtan eshet, késő délutántól azonban egyre több helyen kell esőre, záporokra készülni. Szerdán sem nyugszik meg az időjárás, sőt délnyugaton akár az ég is megdörrenhet.

Magyarországi időjárás előrejelzés: 2026. november Fotó: Gabor Zoltan

Kedden a szél is kellemetlen meglepetést okozhat

Többfelé esőre, záporokra számíthatunk. A délies szél átmenetileg északnyugatira fordul, több helyen megerősödik. Hajnalban 2–8, délután 8–14 fok várható – írja a Köpönyeg.

A HungaroMet előrejelzése alapján délelőtt főként északon és északkeleten fordulhat elő gyenge csapadék, késő délutántól, estétől viszont egyre többfelé eshet. A déli, délnyugati szél több helyen megerősödik, a Nyugat- és Délnyugat-Dunántúlon, valamint a Bakonyban akár viharos lökések is előfordulhatnak.

Délután általában 11–17 fok várható, de északkeleten ennél hűvösebb lehet, a HungaroMet szerint, míg a Köpönyeg előrejelzése szerint Hajnalban 2–8, délután 8–14 fok között alakulhat majd a hőmérséklet.

Szerdán sem javul számottevően a helyzet

Szerdán is sok lesz a felhő, bár helyenként már felszakadozhat a felhőzet. Eleinte főként keleten és délkeleten, később ismét többfelé eshet, délnyugaton pedig akár az ég is megdörrenhet.

A szél továbbra is élénk, időnként erős lehet. Hajnalban 2–8 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk, délután pedig az előrejelzések 7–13 fokot (Köpönyeg) illetve 12–17 fok közötti értékeket valószínűsítenek (HungaroMet).