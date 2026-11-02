Most ne felejtsd otthon az esernyőt! Erős széllel és csapadékkal indul a hét

A novemberrel együtt megérkezett az igazi borongós és esős őszi időjárás. Hétfőn sok napsütéssel nem kell számolni, cserébe az ország nagy részén lesz egy kiadós locsolás.

Mutatjuk, mit tartogat az időjárás. (Képünk illusztráció) Fotó: Gábor Zoltán

Mutatjuk, mit tartogat az időjárás!

Hétfőn többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, legfeljebb az északkeleti tájakon lehet vékonyabb, szakadozottabb a felhőzet. Többfelé kell készülni csapadékra, amely jellemzően kisebb, időszakos eső formájában jelentkezik, ugyanakkor az északi, északkeleti megyékben a legkisebb a csapadék esélye - írja a HungaroMet. Az északias szelet többfelé élénk, a Nyugat-Dunántúlon, valamint a Bükk és a Zempléni-hegység tágabb térségében erős lökések kísérhetik. A Köpönyeg előrejelzései szerint hajnalban -1–7 fok várható, délutánra pedig 10–12 fokig melegszik a levegő.

Kedden még maradnak a felhők, de időnként már lehetnek naposabb időszakok is. Délen és nyugaton még helyenként eshet gyengén, máshol reggelre jórészt megszűnik a csapadék. Az északkeleti szél megerősödik, miközben hajnalban -1 és 7, délután 8–13 fok között alakul a hőmérséklet.