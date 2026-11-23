Változékony időjárással indul november utolsó hete Magyarországon. Hétfőn, november 23-án az ország több részén is kisüthet a nap, de néhol eső, havas eső, sőt hózápor is előfordulhat. Az erős szél miatt különösen az északnyugati megyékben lehet kellemetlen az idő.

Hétfői időjárás: hózáporok és viharos szél is jöhet Fotó: Gábor Zoltán

A HungaroMet előrejelzése szerint északnyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és többfelé napos idő várható. A gomolyfelhők azonban időnként összeállhatnak, így átmenetileg felhősebb időszakok is előfordulhatnak.

Hózápor és viharos szél is alakíthatja a hétfői időjárást

Reggel főként a déli és keleti vármegyékben fordulhat elő eső vagy havas eső. Napközben elsősorban északkeleten alakulhatnak ki záporok és hózáporok. Az északi, északnyugati szél többfelé megerősödik, az északnyugati országrészben pedig helyenként viharos széllökések is lehetnek. A nappali csúcshőmérséklet 3 és 10 Celsius-fok között várható.

A Köpönyeg némileg felhősebb időt valószínűsít hétfőre, elszórtan kisebb esővel, tartós csapadék nélkül. Előrejelzésük szerint hajnalban mínusz 1 és plusz 2, délután 4–7 fok lehet.

Kedden továbbra is hűvös, változóan felhős időre számíthatunk, helyenként hosszabb napos időszakokkal. A nappali hőmérséklet 4–6 fok körül alakulhat, néhol kisebb esővel.