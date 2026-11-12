Kiadták a másodfokú riasztást: rengeteg eső érkezik pénteken

Jelentős mennyiségű esőre kell számítani pénteken az ország északi felén - figyelmeztetett a HungaroMet Zrt. az MTI-hez szerdán eljuttatott veszélyjelzésében. Az időjárás-előrejelzés szerint csütörtök délutántól újabb csapadékzóna éri el nyugat felől az országot, ennek hatására péntek reggelig az ország északi felén 20-40 milliméter körüli csapadék is előfordulhat. Emellett főként az ország déli, délkeleti felén pénteken a hajnali, reggeli órákban zivatarok is kialakulhatnak.

Jelentős mennyiségű esőre figyelmeztet az időjárás-előrejelzés / Fotó: Shutterstock / Shutterstock

A HungaroMet ezért péntekre másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén megye területére, ahol 24 óra alatt több mint 30 milliméter csapadék hullhat.

Vas, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém, Fejér, Pest, heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben péntekre, mert 24 óra alatt több mint 20 milliméter eső eshet.

Mit tartogat még az időjárás?

A Köpönyeg szerint csütörtök délelőtt az éjszaka érkezett csapadékzóna kelet felé elhagyja az országot, így átmenetileg szünetel az eső. Délutántól azonban délnyugat felől újabb csapadékhullám érkezik, estére pedig egyre többfelé elered az eső. A déli, délies szél több helyen megélénkül.

A hajnali 1–10 fok körüli hőmérséklet után délután 5–18 fok várható.

Pénteken sokfelé, több hullámban számíthatunk esőre, délen és délkeleten pedig zivatar is kialakulhat. A csapadék napközben északnyugat felől fokozatosan megszűnik, estére mindenütt elállhat az eső. A déli szél északnyugatira, északira fordul, erős, helyenként viharos lökésekkel, a hőmérséklet pedig 7–20 fok között alakul.

Szombaton már felszakadozik a felhőzet, és egyre több helyen kisüt a nap, csapadékra nem kell számítani. Az északnyugati, északi szél többfelé erős marad. Hajnalban -6 és +5, délután 6–11 fok várható.