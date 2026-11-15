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időjárás

Nem sokáig örülhetünk a napsütésnek, hirtelen fordulatot vesz az időjárás

1 órája
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Fagyos hajnalok után fokozatos enyhülés veszi kezdetét, a hét elején azonban egyre több felhő érkezik Magyarország fölé. A következő napokban esős időjárásra, helyenként kiadós csapadékra és megerősödő szélre is számítani kell.
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időjárásesőnapsütés

Vasárnap derült időjárással indul a nap, de később délnyugat felől egyre több felhő érkezik fölénk. Csapadék nem valószínű, a délkeleti, keleti szél délire fordul és helyenként megélénkül – írja a Köpönyeg.hu. Hajnalban -6 és +1, délután 5–11 fok között alakul a hőmérséklet.

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Az időjárás továbbra is fagyos hajnalokkal indul
Fotó: Unsplash

Hétfőn már erősen felhős időre készülhetünk, de időnként továbbra is előbújhat a nap. A délkeleti, déli szél megélénkül, a hőmérséklet pedig enyhül.

Hajnalban -1 és +6, délután 6–16 fok várható.

Kedden hosszabb-rövidebb szakadozások mellett alapvetően sok felhő valószínű. Átmenetileg kevesebb helyen eshet, azonban a késő délutáni, esti órákban ismét egyre többfelé elered az eső. A déli, délnyugati szél nagy területen megerősödik, helyenként viharossá fokozódik – írja a HungaroMet. A hőmérséklet hajnalban 1 és 7 fok között alakul, a délután általában 10 és 16 fok között várható, de északkeleten hidegebb lehet az idő.

Szerdán átmeneti vékonyodások, szakadozások mellett döntően erősen felhős, vagy borult lesz az ég, többfelé várható eső, zápor, egyes helyeken kiadós mennyiség hullhat. Nagy területen kísérik élénk, erős lökések a nyugatias szelet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 17 fok között várható.

Csütörtökön hosszabb-rövidebb szakadozások mellett többnyire erősen felhős idő valószínű, és több helyen van esély csapadékra is. A jellemzően nyugatias szél időnként megélénkül, néhol megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +8, a legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 14 fok között alakul.

Pénteken erősen vagy közepesen felhős időre van kilátás elszórtan kisebb csapadékkal. A nyugati, északnyugati szelet időnként élénk, erős lökések kísérhetik. Hajnalban -1, +7, délután 8, 14 fok valószínű.

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