Hamarosan fordulat jön az időjárásban – mutatjuk, meddig tart a napsütés

Napos, száraz idővel indul a hétvége Magyarországon, vasárnap azonban már változás kezdődik. A hétvégi időjárás fagyos reggeleket, kellemesebb délutánokat és fokozatosan növekvő felhőzetet tartogat. A HungaroMet előrejelzése szerint vasárnap estére délnyugaton már kisebb eső is kialakulhat.

Változékony lesz az időjárás a hétvégén. Szombaton még sok napsütés várható, vasárnap viszont megnövekszik a felhőzet, és délnyugaton kisebb eső is lehet (illusztráción az őszi napsütés) Fotó: Pexels

Szombaton még zavartalan lesz a napsütés

Szombaton a pára- és ködfoltok feloszlása után országszerte többnyire derült, napos időre számíthatunk. Csapadék nem várható, az északnyugati szél azonban időnként megélénkülhet. Hajnalban mínusz 6 és plusz 3 fok közé csökkenhet a hőmérséklet, délután pedig 6–11 fok várható.

Vasárnap változás jön az időjárásban

Reggel helyenként ismét pára és köd képződhet, amely délelőtt feloszlik. A kezdeti napsütést követően azonban délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet.

A Köpönyeg szerint csapadék nem valószínű, a HungaroMet előrejelzése viszont vasárnap este a délnyugati országrészben már kisebb eső lehetőségét is jelzi. A déli, délkeleti szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödhet. Hajnalban mínusz 6 és plusz 1 fok közötti értékekre számíthatunk, délután pedig 5–12 fok körül alakulhat a hőmérséklet.

A hideg időjárás komoly veszélyt jelenthet a tüdőre, erre figyelmeztetnek a szakértők

A téli hideg nemcsak kellemetlen, hanem a légzőszerveinkre is komoly hatással lehet. A hideg időjárás különösen azok számára jelenthet veszélyt, akik már valamilyen tüdőbetegséggel, például asztmával vagy krónikus obstruktív tüdőbetegséggel küzdenek.