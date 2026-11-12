Alaposan meglep minket a novemberi időjárás – már ma megkezdődik a változás

A HungaroMet előrejelzése szerint november 12-én, csütörtökön túlnyomóan borult, párás, helyenként ködös idő várható. Az északkeleti országrészben délelőtt átmenetileg felszakadozhat a felhőzet, máshol azonban kevés esély lesz napsütésre. Az éjszaka érkezett csapadékzóna délelőtt kelet felé elhagyja az országot. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egész nap száraz marad az idő: délután délnyugat felől újabb esőhullám érkezik, estére pedig egyre nagyobb területen várható csapadék. Mutatjuk, milyen lesz az időjárás a következő napokban!

Esős időjárásra számíthatunk

Fotó: Ladóczki Balázs – Origo

Enyhülés és újabb eső: ilyen lesz a csütörtöki időjárás

Délen és keleten ismétlődő eső, zápor is előfordulhat, délután pedig országszerte nő a csapadék esélye. A HungaroMet arra is figyelmeztet, hogy estétől többfelé kiadós mennyiségű eső hullhat – olvasható a Köpönyeg időjárás előrejelzéséből.

A hőmérséklet közben emelkedik. A hajnali 1–10 fok után délután általában 11–18 fokra számíthatunk, bár az Északi-középhegység tágabb térségében ennél jóval hűvösebb, mindössze 5–10 fokos idő várható.

A csütörtöki időjárás egyik érdekessége, hogy sokfelé nem délután, hanem este mérhetik a legmagasabb hőmérsékletet. A fokozatos enyhülést élénkülő déli, délnyugati szél kíséri.

Pénteken viharos szél és zivatarok is érkezhetnek

A változás pénteken sem ér véget, sőt újabb fordulat következik. November 13-án országszerte várható eső, zápor, sokfelé jelentős mennyiségű csapadékkal. A déli országrészben akár zivatar is kialakulhat.

A legnagyobb változást azonban a szél hozhatja. Az eleinte déli légáramlás egyre többfelé északnyugatira, északira fordul, miközben megerősödik, helyenként viharossá fokozódik.

A HungaroMet péntekre 7–19 fokos csúcshőmérsékletet jelez, de az ország egyes részei között jelentős különbség lehet. Északon és északnyugaton már reggel, délelőtt beállhat a napi maximum, délen viszont továbbra is kifejezetten enyhe maradhat az idő. Estétől északnyugat felől már csökkenni kezd a felhőzet, addig azonban az eső és az erős szél határozhatja meg a pénteki időjárást.