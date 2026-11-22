Három vármegyére is első fokú, citromsárga figyelmeztetést adott ki a HungaroMet az időjárás miatt: előrejelzésük szerint 24 óra alatt több mint 20 mm csapadék hullhat Tolna, Baranya és Somogy megyékben. Az esőzés vasárnap, november 22-én délnyugat felől érkezik várhatóan, és egészen hétfő hajnalig kitart majd.

Ilyen időjárás várható vasárnap

Fotó: Köpönyeg.hu

A nap első felében délnyugat felől fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, beborul az ég. A déli óráktól egyre többfelé várható eső, záporeső – szintén délnyugat felől. A csapadékzóna az esti óráktól válhat intenzívebbé, miközben kelet felé mozog. Az éjféli órákra a délnyugati megyékben kiadós mennyiségű csapadék hullhat, míg az északi tájak szárazon maradhatnak. Napközben csak helyenként élénkül meg a délies szél, majd estétől fokozatosan északira, északnyugatira fordul, és megélénkül, a Nyugat-Dunántúlon már meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 10 fok között alakul.

Ilyen időjárással érkezik a jövő hét

Hétfőn, november 23-án északnyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, így a képződő gomolyfelhők mellett általában több órára kisüt a nap. Éjszaka még sokfelé várható csapadék, zömmel eső, viszont elsősorban a hegyekben, mielőtt szűnne a csapadék átmenetileg havas esőbe, havazásba is válthat a halmazállapot. Reggelre a délkeleti országrészt is elhagyja a csapadékzóna, többnyire szárazra fordul az idő, ezt követően már inkább csak északkeleten fordulhat elő estétől néhol hózápor. Az északnyugati, északi szél nagy területen megerősödik, a Dunántúl északi részein olykor viharossá is fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1, +5, a legmagasabb nappali hőmérséklet 3, 8 fok között valószínű.

Kedden, november 24-én napos időre van kilátás délnyugaton kevesebb, míg északkeleten több gomolyfelhővel, melyek főleg északkeleten jobban össze is állhatnak, arrafelé erősen felhős körzetek, időszakok mellett elvétve hózáporok is előfordulhatnak. Az ország túlnyomó részén viszont nem várható csapadék. Az északnyugati szelet több helyen kísérhetik erős lökések, északkeleten és a délnyugati határvidéken viszont mérsékelt marad az áramlás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5, 0 fok között alakul, de a szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A csúcsérték 2, 6 fok között valószínű.