A hajnali mínuszok után napos idő vár ránk

November 3-án, kedden még felsős lesz az időjárás, de emellett már hosszabb naposabb időszakok is kialakulhatnak. Helyenként továbbra is előfordulhat eső, zápor, és az északi, északkeleti szél is megerősödik. Hajnalban -1 és 7, délután 8–13 fok között alakul a hőmérséklet - írja a Köpönyeg oldala.

Ilyen időjárás várható kedden, november 3-án

Fotó: Köpönyeg.hu

Így alakul az időjárás a hét további részében

Szerdán, november 4-én északkelet felől tovább szakadozik, csökken a felhőzet, egyre többfelé naposra fordul az idő - ugyanakkor elsősorban délen és nyugaton még maradhatnak tartósan felhős körzetek. Csapadék nem valószínű. Az északi, északkeleti szél főként északkeleten, keleten élénk, néhol erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +7 fok között várható, de a kevésbé felhős, szélvédett fagyzugokban gyenge fagy is lehet. Kora délután 8, 13 fok valószínű.

Csütörtökön, november 5-én hajnalban, reggel inkább csak a Dunántúlon képződhetnek átmeneti ködfoltok, esetleg rétegfelhőzet. Ezek délelőtti feloszlását döntően napos idő követi. Csapadék nem lesz. Az északias szél a Tiszántúlon néhol megélénkülhet. Hajnalban általában -3, +3 fok várható, az északi fagyzugokban lehet ennél hidegebb. Kora délután 8, 12 fok várható.

Pénteken, november 6-án hajnalra többfelé párássá válik a levegő, helyenként köd is képződik - a látási viszonyok javulását alapvetően derült, napos, száraz idő követi. Az északi, északkeleti szelet északkeleten néhol élénk lökések kísérhetik, másutt alapvetően gyenge vagy mérsékelt marad a légáralmás. A minimum általában -5 és 0 fok között várható, ennél hidegebb a fagyzugokban lehet, a magasabban fekvő helyeken és a szeles északkeleti tájakon enyhébb idő valószínű. A csúcsérték 9 és 14 fok között alakul.

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