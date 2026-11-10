Esővel és ónos esővel érkezik a változás, mutatjuk, hol lehet veszélyes

Jelentős változást hoz a keddi időjárás Magyarországon. A HungaroMet november 9-i előrejelzése szerint hétfő estétől délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és egyre többfelé beborul az ég. Elsősorban a keleti országrészben párásság, helyenként köd is kialakulhat.

időjárás, köd

Fotó: Pexels

Az éjszaka második felében a Dunántúl keleti részén már elszórtan eshet, kedd reggelre pedig a középső országrészben is több helyen megérkezhet a csapadék.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 5 és plusz 5 fok között alakul, a leghidegebb az északi völgyekben lehet.

Időjárás: ónos eső is jöhet, veszélyes fordulatot hozhat a kedd

A meteorológiai szolgálat figyelmeztető előrejelzése szerint kedd hajnalban elsősorban Nógrád vármegye térségében

átmeneti, gyenge ónos eső sem kizárt.

Napközben borult marad az ég, és sokfelé várható eső. A csapadékzóna fokozatosan kelet, délkelet felé húzódik, így késő estére már főként a keleti és délkeleti vármegyékben eshet.

A délnyugatiról északnyugatira forduló szelet több helyen élénk lökések kísérhetik. A nappali csúcshőmérséklet általában 4 és 10 fok között alakul, északkeleten lesz a leghidegebb, míg nyugaton és délnyugaton ennél néhány fokkal enyhébb idő is előfordulhat.

Szerdán sem tér vissza a napsütés

Szerdán is többnyire erősen felhős vagy borult időre van kilátás, a levegő párás, helyenként ködös maradhat.

Napközben csak kevés helyen fordulhat elő gyenge eső vagy zápor, estétől azonban ismét növekszik a csapadék esélye.

Hajnalban mínusz 2 és plusz 8 fok közötti értékek várhatók, délután pedig általában 5–13 fokig melegszik a levegő. Az Északi-középhegységben ennél egy-két fokkal hidegebb is lehet.