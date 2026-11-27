A HungaroMet és a Köpönyeg előrejelzése szerint pénteken is marad a télies időjárás: borult ég, eső, havas eső és helyenként havazás várható. A hétvégén azonban fokozatos változás kezdődhet, bár jelentős felmelegedésre egyelőre nem számíthatunk.

Várható időjárás pénteken és hétvégén Fotó: Mediaworks

A HungaroMet több hullámban, többfelé vár csapadékot. Nyugaton, északnyugaton és a hegyekben hószállingózás, havazás is előfordulhat, máshol inkább eső és havas eső valószínű. A Nyugat-Dunántúlon felszakadozhat a felhőzet, az északi, északnyugati szél pedig helyenként megerősödik.

A Köpönyeg szerint pénteken már kevesebb helyen várható csapadék, északon azonban havazás is lehet. A nappali csúcshőmérséklet mindkét előrejelzés szerint 0 és 7 fok között alakul.

Hétvégén már változhat az időjárás

Szombaton a HungaroMet szerint észak, északkelet felől lassan felszakadozik a felhőzet, a csapadék pedig fokozatosan délre húzódik. Helyenként ónos szitálás, hószállingózás és havas eső is előfordulhat. A Köpönyeg elsősorban délen számít csapadékra, délnyugaton havas esővel. A szél továbbra is élénk, helyenként erős lesz, délután 0–7 fok várható.

Vasárnapra már érezhetőbb javulás körvonalazódik.

A HungaroMet szerint csökken a csapadék esélye, északkeleten több órára kisüthet a nap. Reggel –5 és +1, délután 0 és +5 fok valószínű.