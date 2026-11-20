Milyen időjárás vár ránk? Pénteken, november 20-án változóan felhős időre számíthatunk Magyarországon, hosszabb-rövidebb napos időszakokkal. Csapadékra csak elszórtan van esély, legfeljebb néhol fordulhat elő kisebb eső vagy zápor. A hőmérséklet reggel 4–9, délután 9–17 fok között alakul.

Időjárás: viharos szél és változó felhőzet várható pénteken Fotó: Gabor Zoltan

Bekeményít az időjárás: viharos széllökésekre kell készülni

A nyugatias, délnyugati szél többfelé megerősödik, az ország északkeleti felén pedig napközben is erős széllökések kísérhetik. Egyes térségekben a szél sebessége akár a 75 kilométer/órát is elérheti.

Délen és délnyugaton ezzel szemben gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A viharos széllökések miatt érdemes rögzíteni a kerti bútorokat és a szabadban hagyott tárgyakat.

A pénteki időjárás tehát változékony lesz: a napsütéses időszakok mellett a szél okozhatja a legtöbb kellemetlenséget, miközben jelentős lehűlésre nem kell számítani.