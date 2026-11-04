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időjárás

Naposabb idő jön szerdán, de a hideg reggel és az erős szél kellemetlen meglepetést okozhat

6 perce
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A hét közepén már több napsütésre számíthatunk, de a reggeli órákban még könnyen szükség lehet a melegebb ruházatra. Az időjárás szerdán változatos képet mutat: miközben az ország nagy részén felszakadozik a felhőzet, az északi, északkeleti szél többfelé élénk, helyenként erős marad.
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időjárásreggelszél

Szerdán az ország nagy részén napos, legfeljebb gyengén felhős idő várható, miután éjszaka kelet és északkelet felől fokozatosan csökken a felhőzet. A nyugati, délnyugati tájakon ugyanakkor továbbra is több felhő lehet az égen, és a délnyugati határ közelében éjszaka még kisebb eső is előfordulhat. Napközben már nem valószínű csapadék.

Időjárás: naposabb lesz a szerda, de reggel fagypont közelébe süllyedhet a hőmérséklet
Időjárás: naposabb lesz a szerda, de reggel fagypont közelébe süllyedhet a hőmérséklet
Fotó: Pexels

A szél azonban többfelé kellemetlen lehet: az északi, északkeleti légmozgást élénk lökések kísérik, északkeleten pedig helyenként erős széllökésekre is számítani kell.

A reggel kifejezetten hűvös lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 2 és 7 fok között alakul, de a szélvédett, hidegre hajlamos területeken gyenge fagy is kialakulhat. A délutáni órákban 8–13 fokig emelkedik a hőmérséklet.

A naposabb idő tehát nem jelent még igazi felmelegedést: a szerdai időjárásban a hideg reggelek és az élénk szél egyaránt meghatározó marad.

 

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