Szerdán is folytatódik az esős időjárás, ráadásul ezúttal riasztásokkal. A HungaroMet elsőfokú, azaz citromsárga figyelmeztetést adott ki a zivatarok miatt Vas, Zala és Veszprém megye kivételével az ország egész területére. Mutatjuk, milyen időjárásra kell számítani szerdán!

Szerdán folytatódik az enyhe, felhős és csapadékos időjárás. (Képünk illusztráció) Fotó: Gábor Zoltán

Szerdán folytatódik az enyhe, felhős és csapadékos időjárás

A nap első felében többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és többfelé kell esőre, záporokra, helyenként akár zivatarra is számítani. Délutántól már nagyobb területen csökken a felhőzet, a csapadék pedig főként a keleti és déli tájakra korlátozódik - írja a HungaroMet. A déli, délnyugati szél nyugati, északnyugati irányba fordul és több helyen megerősödik, zivatarok és intenzív záporok környezetében pedig átmenetileg viharos lökések is előfordulhatnak. A Köpönyeg előrejelzései szerint a hőmérséklet reggel 4 és 11 fok között alakul, délutánra pedig többnyire 9 és 17 fok közé melegszik a levegő.

Csütörtökön fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és már több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, miközben a csapadék és a szél is mérséklődik.

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A Vöröskereszt arra figyelmeztet, hogy egy váratlan vészhelyzet akár napokra is megzavarhatja a mindennapokat, ezért minden háztartásban érdemes legalább 72 órára elegendő készletet tartani. Az Egyesült Királyság több térségében már havazás és fagy miatt adtak ki figyelmeztetést, miközben a szakemberek szerint a következő hetekben Európában is váratlan időjárási fordulatok jöhetnek.