Az időjárás szombaton változékony lesz. Kezdetben északon növekszik meg erősen a felhőzet, majd délelőtt délebbre is beborul az ég. Az ország északi részén többfelé, máshol elszórtan várható eső, délnyugaton azonban kisebb a csapadék esélye.

Időjárás: esővel indul a szombat, délután kisüthet a nap Fotó: Gabor Zoltan

A déli óráktól északnyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, és egyre több helyen kiderülhet az ég. Délután már főként északkeleten, egy összeáramlási zóna mentén fordulhatnak elő záporok, késő este pedig a Nyugat-Dunántúlon eredhet el az eső. A Dunántúlra az esti órákban ismét felhők érkeznek.

Hűvösebb lesz, és az északnyugati szél is megerősödik

A nappali felmelegedés mérséklődik: hajnalban 0 és 8, délután 8 és 14 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet. A szél északnyugatira, északira fordul, és többfelé megerősödik, időnként élénk széllökések is előfordulhatnak.

A hétvége első napján tehát változékony időre kell készülni, de a délutáni órákban többfelé már a napsütésé lehet a főszerep.