Váratlan fordulatot hoz a vasárnapi időjárás, erre jobb lesz felkészülni

A időjárás előrejelzés szerint az ég az éjszaka nagyrészt derült lesz, délnyugaton azonban már megkezdődik a felhősödés. Hajnalra többfelé párássá válik a levegő, az Alföld egyes részein köd is képződhet. A látási viszonyok javulása után az ország keleti felén szinte zavartalan napsütés várható.

Időjárás: napsütéssel indul a vasárnap, estére eső érkezhet

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A Dunántúl fölé délnyugat felől egyre több felhő érkezik, majd a felhőzet a középső országrészre is átterjed és megvastagszik. A HungaroMet előrejelzése szerint főként az esti, késő esti órákban néhol gyenge eső is előfordulhat.

A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, Sopron környékén azonban napközben időnként megélénkülhet a déli, délies légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 6 és 0 fok között alakul. A fagyzugokban ennél több fokkal hidegebb is lehet, míg a magasabban fekvő területeken, a vízpartok közelében és a felhősebb tájakon enyhébb maradhat az idő.

Vasárnap délután 8 és 13 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk.