Indiába is eljutott, meghódította a világot: retró fotókon az Ikarus-buszok története

Az Ikarus a mai napig a magyar ipar egyik legnagyobb sikertörténete, ugyanakkor kétségtelen, hogy a fénykort a hetvenes-nyolcvanas évek jelentette. A hetvenes évek legvégén például a világ összes új autóbuszának kétharmada Ikarus 280-as volt. A legendás, szárnyas-logós buszok a világ minden tájára eljutottak: úgy volt, hogy az indiai piacra is betör a cég, ám ez az üzlet végül az utolsó utáni pillanatban hiúsult meg – noha az oda vitt 281-es típus minden próbán jelesre vizsgázott.

A legendás Ikarus-buszok nem csak Európában, de az egész világon elterjedtek egy idő után

Fotó: Fortepan

Az Ikarusok sikere szorosan összefonódik a II. világháború utáni nyersanyaghiánnyal. Emiatt kényszerültek ugyanis (a világon elsőként) kifejleszteni az önhordó karosszéria megoldást az alvázas felépítés helyett. Ez a formabontó, világelső busz a Tr 3,5-ös volt 1948-ban. (Az Ikarus elnevezés csak később, 1951-től került bele a modellek nevébe is.) Sokan tévesen egyébként a német Setra S8-ast tekintik az első önhordó busznak, ez azonban csak két évvel később, 1950-ben jelent meg.

Az első orrmotoros buszok után hamarosan megjelent a "Faros" becenéven futó, farmotoros típus, mely egészen 1973-ig maradt gyártásban. Az Ikarus 55/66 nem csak hazánkban terjedt el, de a Szovjetunióban és az NDK-ban is nagy számban használták, emellett eljutott szinte az összes szocialista ország mellett Görögországba és Kínába is.

Az igazi sikert azonban az Ikarus 200-as család jelentette, mely Los Angelestől Vlagyivosztokig mindenütt jelen volt, de Szingapúrban is találkozhattak vele az utasok. Sőt, majdnem India is rendelt belőle, ugyanis ott is komoly problémát jelentett az alvázhiány. 1977-ben ki is szállítottak egy próbapéldányt, amely a bemutatók során összességében 21 ezer kilométert üzemelt, ebből több mint 6000 kilométert országutakon tett meg, a maradékot pedig problémásabb minőségű utakon, ennek ellenére semmilyen olyan meghibásodás nem történt, ami forgalomkiesést eredményezett volna – emlékeztet a Polaris blog, hozzátéve: az együttműködés alighanem az ország erős piacvédelme és a hazai gyártók machinációi miatt nem köttetett meg.