Országszerte elérhető az influenza elleni védőoltás a háziorvosi rendelőkben. Az idei oltási program keretében eddig 650 ezer adag vakcinát szállítottak ki, további 200 ezer adag pedig szükség esetén rendelkezésre állhat. Az oltás különösen fontos az idősek és a krónikus betegek számára, mivel az influenza súlyos szövődményeket, akár tüdőgyulladást is okozhat.

650 ezer adag influenza elleni védőoltás áll rendelkezésre a rendelőkben

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Kik kaphatják meg ingyen az influenza elleni védőoltást?

A térítésmentes influenzaoltás több veszélyeztetett csoport számára is elérhető.

Ők jogosultak ingyenes vakcinára:

A 60 évesek és az idősebbek, egészségi állapotuktól függetlenül.

A krónikus betegséggel élők, köztük a szív- és érrendszeri, légzőszervi, máj- és vesebetegek, valamint a cukorbetegek.

A legyengült immunrendszerű személyek.

A várandósok, a szoptató anyák és az influenzaszezonra gyermekvállalást tervező nők.

Az egészségügyi és szociális dolgozók, valamint egyes állategészségügyi munkavállalók.

A tartós intézményi ápolásban vagy gondozásban részesülők.

November végéig a fokozott kockázatnak kitett csoportok elsőbbséget élveznek az oltások beadásánál. A hároméves kortól alkalmazható vakcina már elérhető a háziorvosoknál. A fiatalabb, meghatározott kockázati csoportokba tartozó gyermekek számára biztosított oltóanyagok kiszállítása is folyamatban van.

Mikor érdemes beadatni az influenza elleni oltást?

Magyarországon az influenzajárvány jellemzően januárban vagy februárban kezdődik, de a vírus terjedése már korábban is felerősödhet. A védőoltás beadása után körülbelül két hét szükséges a megfelelő immunvédelem kialakulásához, ezért érdemes még a járványos időszak előtt gondoskodni róla.

Az influenzavírusok folyamatosan változnak, így minden évben szükség van az aktuális összetételű vakcinára. A 2026/2027-es szezonra készült háromkomponensű oltóanyag mindhárom vírustörzs-komponense megváltozott az előző évhez képest, és megfelel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásának.

Az influenza elleni védekezést az oltás mellett a rendszeres kézmosás, a helyiségek szellőztetése és betegség esetén az otthonmaradás is segíti.

Egymás után támadnak a vírusok az őszi-téli hónapokban, így védekezhetünk ellenük A hűvösebb idő beköszöntével egyre több fertőzés terjedhet a közösségekben. A gyerekek hazavihetik a kórokozókat az óvodából és az iskolából, a családtagok pedig könnyen továbbadhatják egymásnak a fertőzéseket. A zárt helyiségekben töltött hosszabb idő és a nem megfelelő szellőztetés szintén kedvez a vírusok terjedésének.

Cikkünk a Szoljon.hu írása nyomán készült.