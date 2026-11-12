Megérkezett az influenza elleni oltás a kisgyermekeknek: ők kaphatják meg ingyen

A térítésmentes influenza elleni védőoltásra a 3 évesnél fiatalabb gyermekek közül a rendszeres orvosi ellenőrzést vagy kórházi kezelést igénylő krónikus szív- és légzőszervi betegségben szenvedők, az immunhiányos, a vese-, vérképzőszervi és anyagcsere-betegséggel élő gyermekek, továbbá a tartós acetilszalicilsav-kezelésben részesülők, az egészségügyi intézményben tartósan ápolt gyermekek és a csecsemő- és gyermekotthonok lakói jogosultak.

Megkezdődhet a kisgyermekek influenza elleni védőoltása / Fotó: Pexels (Képünk illusztrácó)

Milyen védőoltás javasolt?

A Vaxigrip vakcina hat hónapos kortól, míg a Fluenz szuszpenziós orrspray betöltött kétéves kortól adható, amennyiben az alkalmazásának nincs ellenjavallata. A megfelelő készítmény kiválasztásáról az oltás beadását végző orvos dönt, figyelembe véve a gyermek életkorát és egészségi állapotát.

A hat hónaposnál fiatalabb csecsemők influenza elleni védőoltást még nem kaphatnak.

Védelmüket a várandósság alatti anyai oltás, valamint a közeli hozzátartozók és gondozók védőoltása segíti.

Ezért fontos az influenza elleni védőoltás

Az influenza elleni védőoltás jelentősen csökkentheti a súlyos megbetegedés és a szövődmények kialakulásának kockázatát. A megfelelő immunvédelem kialakulásához általában két hét szükséges, érdemes minél előbb gondoskodni a gyermekek influenza elleni védőoltásáról. A szülők gyermekük térítésmentes influenza elleni védőoltásra való jogosultságáról és az alkalmazható készítményről a gyermekük háziorvosánál tájékozódhatnak.

A COVID–19 elleni védőoltások lakossági elérhetőségének előkészítése is folyamatban van. Az oltóanyagok rendelkezésre állásáról, továbbá a védőoltás igénybevételének feltételeiről intézetünk külön tájékoztatást fog adni.

Az Országos Népegészségügyi Intézet arra kéri a szülőket, hogy egyeztessenek gyermekük háziorvosával, és gondoskodjanak gyermekük influenza elleni védelméről!

A napokban megérkezett a háziorvosi rendelőkbe a 2026/2027-es influenzaszezonra ajánlott védőoltás. Az Országos Népegészségügyi Intézet ekkor arra kérte a veszélyeztetetteket, hogy lehetőleg november végéig kérjék az influenza elleni oltást.