Két évvel a történtek után sem épült fel teljesen az a kisfiú, akit diáktársai bántalmaztak a Kemecsei Arany János Református Általános Iskolában. Az iskolai bántalmazás során az akkor tízéves Adrián életveszélyes sérüléseket szenvedett, ezért meg kellett műteni, és a lépét is eltávolították. A család most mintegy 15 millió forintos kártérítést követel az intézménytől.

A kemecsei iskolai bántalmazás ügyében már jogerős ítélet született, a család azonban kártérítést is követel (A kép illusztráció)

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A bántalmazás két évvel ezelőtt, tanítási időben történt az iskola udvarán. A délutáni szünetben Adrián három lánnyal fogócskázott, amikor egyikük hátrarántotta, a másik kettő pedig rugdosni kezdte.

A kisfiú a következő iskolai foglalkozáson fájdalomra panaszkodott tanárának, ezért mentőt hívtak hozzá. A Nyíregyházi Jósa András Oktatókórházba szállították, ahol kiderült, hogy a bántalmazás következtében megrepedt a lépe, és hasűri vérzés alakult ki nála – számolt be róla a Blikk.

A sérülés életveszélyes volt, ezért a gyermek lépét műtéti úton el kellett távolítani. A bántalmazás maradandó egészségkárosodást okozott.

Az iskolai bántalmazás ügyében csak egy lányt vontak felelősségre

Az ügyben büntetőeljárás indult, azonban az elkövetők közül csak egy lányt vontak büntetőjogi felelősségre. A másik két gyermek a történtek idején mindössze tízéves volt.

A Nyíregyházi Törvényszék testi sértés bűntette miatt jogerősen egy évre próbára bocsátotta a 12 éves lányt, akit pártfogó felügyelet alá helyeztek. A bíróság külön magatartási szabályként előírta számára, hogy írásban kérjen bocsánatot a bántalmazott fiútól.

Emellett csaknem 600 ezer forint bűnügyi költség megfizetésére is kötelezték.

Az ítélet indoklása szerint a lány ismeri a társadalmi együttélés szabályait, és azokat általában be is tartja, azonban feszült helyzetekben előfordulhat nála indulati cselekvés.

Két év után sem épült fel teljesen a kisfiú A bántalmazott gyermek szülei az eset után azonnal másik iskolába íratták át fiukat. Adrián azonban a mai napig viseli a történtek testi és lelki következményeit. A család jogi képviselője, dr. Unti Roland a Blikknek elmondta, hogy a lépsérülés miatt a gyermeknek három éven keresztül erős gyógyszereket kell szednie. Emellett számos védőoltást is kapott, amelyek több százezer forintos kiadást jelentettek a családnak. A fiú a korábbiakhoz képest korlátozottabban tud sportolni, és a történtek lelkileg is súlyosan megviselték. Az ügyvéd szerint a szülőket különösen megrázta, hogy gyermekük az iskola területén, tanítási időben került életveszélyes állapotba.

Mintegy 15 millió forintos kártérítést követel a család

A szülők az intézménnyel nem tudtak megállapodni, ezért polgári pert indítottak.

Mivel nem sikerült megállapodni az intézménnyel, polgári pert indítottunk, amelyben a gyermek vonatkozásában nagyságrendileg 15 millió forint kártérítésre tartunk igényt

– közölte dr. Unti Roland.