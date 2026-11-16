Kellemetlen meglepetés az iskolakezdési utalvánnyal: több üzletben nem lehet vele fizetni

November 10-én megkezdődött a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás második, 50 ezer forintos részletének kézbesítése. A Magyar Posta november folyamán több mint 400 ezer rászoruló gyermek családjához juttatja el az utalványokat, ám a szülők első tapasztalatai szerint több üzletben még nem készültek fel az új fizetőeszközre – tudta meg a Világgazdaság.

Gond van az 50 ezres iskolakezdési utalványokkal: több üzlet még nem tudja elfogadni

Fotó: Zoltán Vémi / MW

Az utalványokból tanszereket, iskolatáskákat, ruhákat, cipőket, könyveket és bizonyos digitális eszközöket lehet vásárolni. A közösségi médiában azonban egyre több olyan beszámoló jelenik meg, amely szerint az elfogadás egyelőre korántsem egységes.

Van, ahol heteket kell várni az elfogadásra

Mint a portál megírta, egy vásárló arról számolt be, hogy november 15-én a budapesti Camponában található két üzletben sem tudott fizetni az utalvánnyal.

Az üzletekben azt mondták, még nincs meg a szükséges technikai háttér, és várhatóan egy-két hét múlva válik lehetővé a használata.

Mások szerint a kereskedők és a pénztárosok egy része még nem kapta meg a szükséges tájékoztatást. Vidéken is akad hasonló példa: a Sonline beszámolója szerint egy kaposvári papírbolt csak november 11-én kapott információt az utalványok elfogadásáról, ekkor kezdte meg a regisztrációt.

Az üzletvezető szerint az utalványokat csak a regisztráció aktiválása után tudják majd elfogadni.

Üzletenként is eltérhet, hol lehet fizetni

A vásárlói tapasztalatok alapján még ugyanazon üzletláncon belül is lehetnek különbségek.

A Sinsaynél például egyesek arról számoltak be, hogy bizonyos termékeket nem tudtak megvásárolni az utalvánnyal, miközben más vásárlók ugyanennél a láncnál sikeresen fizettek vele. A Librinél szintén eltérő tapasztalatok jelentek meg.

Közben több helyen már működik a rendszer: vásárlói beszámolók szerint a Pepco, a Líra és a Cropp egyes üzleteiben elfogadják az utalványokat, a Dorkónál pedig egy hozzászólás szerint további kedvezményt is adnak az így fizetőknek.

A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint a jogszabály hatálya alá tartozó kereskedők kötelesek elfogadni az érvényes utalványokat a meghatározott termékekre. Ha egy üzlet ezt megtagadja, a vásárló panaszt tehet, illetve a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat.

Az 50 ezer forintos csomag húsz utalványból áll: hat darab 5000, hat darab 2000 és nyolc darab 1000 forintos címletet tartalmaz. A támogatást 2027. március 15-ig lehet felhasználni.

A 100 ezer forintos támogatást két részletben kapják meg a jogosult családok. Az első, 50 ezer forintos összeget augusztusban folyósították, a második részletet pedig most, utalványok formájában kézbesítik. A kézbesítés határideje november 30.