Itt nyugszanak a magyar történelem legnagyobb alakjai – különleges helyet rejt Budapest szíve

Budapest VIII. kerületében, a forgalmas Fiumei út mentén egy egészen különleges világ húzódik meg a temető kapui mögött. A város zaját évszázados fák, széles sétányok és monumentális síremlékek váltják fel. A Fiumei úti sírkert azonban jóval több egy hagyományos temetőnél: a magyar történelem és kultúra egyik legfontosabb emlékhelye.
A korábban Kerepesi úti temetőként ismert sírkert története a 19. század közepéig nyúlik vissza. A pesti városvezetés 1847-ben határozott egy új köztemető létrehozásáról, amely az évtizedek során fokozatosan nemzeti panteonná vált.
Ma már több mint másfél ezer védett sírhely található a területén, és olyan történelmi személyiségek nyugszanak itt, akiknek neve elválaszthatatlan Magyarország múltjától.
Kossuth Lajos síremléke Magyarország legnagyobb mauzóleuma
A Fiumei úti sírkert egyik legimpozánsabb építménye Kossuth Lajos mauzóleuma. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc meghatározó alakja 1894-ben, torinói emigrációban hunyt el. Halála hatalmas gyászt váltott ki Magyarországon.
Kossuth temetését a főváros szervezte meg, miután Ferenc József döntése értelmében nem részesülhetett állami temetésben. A gyászszertartás az ország történetének egyik legnagyobb tömegeket megmozgató eseményévé vált.
A politikus monumentális mauzóleuma 1909-re készült el Gerster Kálmán tervei alapján, Stróbl Alajos szobrászművész közreműködésével. A Kossuth-mauzóleum ma is Magyarország legnagyobb síremléke.
Deák Ferenc nyughelye is a Fiumei úti sírkertben található
A haza bölcseként ismert Deák Ferenc 1876-ban hunyt el. A kiegyezés egyik legfontosabb előkészítőjének temetése hatalmas nemzeti eseménnyé vált.
Deák politikai pályafutása meghatározó szerepet játszott abban, hogy az 1848–49-es szabadságharc leverése után Magyarország és a Habsburg Birodalom viszonya rendeződhessen.
A Fiumei úti sírkertben álló mauzóleuma a magyar síremléképítészet egyik kiemelkedő alkotása. A Gerster Kálmán által tervezett, Stróbl Alajos szobrászati munkáival díszített építmény a reneszánsz kápolnák világát idézi. A monumentális síremlék ma is a temető egyik legjelentősebb látványossága.
Batthyány Lajos, Magyarország első felelős miniszterelnöke is itt nyugszik
A sírkertben található gróf Batthyány Lajos, Magyarország első felelős miniszterelnökének mauzóleuma is. Batthyányt az 1848–49-es forradalom és szabadságharc leverését követően, 1849. október 6-án végezték ki Pesten, ugyanazon a napon, amikor Aradon kivégezték a tizenhárom honvédtisztet.
A politikus földi maradványait 1870-ben temették újra ünnepélyes keretek között a Kerepesi úti temetőben.
A nemzeti adakozásból épült mauzóleumot Schickedanz Albert tervezte, és 1874-re készült el.
Batthyány síremléke nemcsak építészeti alkotás, hanem az 1848–49-es szabadságharc és az azt követő megtorlás egyik fontos emlékhelye is.
Antall József sírja a rendszerváltozás korszakát idézi
A Fiumei úti sírkert nemcsak a 19. századi magyar történelem nagy alakjainak nyughelye. Itt temették el Antall Józsefet, a rendszerváltozás utáni első szabadon választott magyar kormány miniszterelnökét is.
Antall József 1990-ben került a kormány élére, és 1993 decemberében, hivatalban lévő miniszterelnökként hunyt el. Temetése jelentős nemzeti esemény volt. Nyughelye ma is a magyar rendszerváltozás történetének egyik fontos emlékhelye.
Antall József Fiumei úti temetése egyúttal szimbolikus jelentőséggel is bírt: hozzájárult ahhoz, hogy a sírkert a rendszerváltozást követően ismét elfoglalja méltó helyét a nemzeti emlékezetben.
Nemcsak politikusok, hanem a magyar kultúra óriásai is itt nyugszanak
A Fiumei úti sírkertben a magyar irodalom, zene és művészet számos meghatározó személyiségének sírja is megtalálható.
Itt nyugszik többek között Arany János, Jókai Mór, Ady Endre, Vörösmarty Mihály és Erkel Ferenc.
A temető egyik különleges része a művészparcella, ahol a magyar kulturális élet kiemelkedő alakjainak síremlékei sorakoznak.
A sírkert művészettörténeti jelentősége is rendkívüli. A mauzóleumok, szobrok és díszes sírépítmények között a magyar építészet és szobrászat több korszakának alkotásai fedezhetők fel.
A hatalmas területet sokan szabadtéri múzeumként is emlegetik.
Mindenszentekkor különleges hangulat fogadja a látogatókat
A Fiumei úti sírkert egész évben látogatható, mindenszentek és halottak napja idején azonban különösen sokan keresik fel.
A történelmi személyiségek sírjainál elhelyezett virágok, koszorúk és mécsesek ilyenkor még hangsúlyosabbá teszik az emlékezés jelentőségét.
A több mint másfél évszázados sírkertben sétálva a magyar történelem különböző korszakai elevenednek meg. Az 1848–49-es szabadságharc, a kiegyezés időszaka, a 20. század történelmi fordulatai és a rendszerváltozás emlékei mind megtalálhatók egyetlen helyen.
A Fiumei úti sírkert így nem csupán azoknak jelent különleges helyszínt, akik elhunyt szeretteikre emlékeznek, hanem azoknak is, akik szeretnék közelebbről megismerni Magyarország történelmét.
Képgalériánkban megmutatjuk Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Batthyány Lajos, Antall József és más meghatározó történelmi személyiségek síremlékeit.