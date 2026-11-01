Itt nyugszanak a magyar történelem legnagyobb alakjai – különleges helyet rejt Budapest szíve

Budapest VIII. kerületében, a forgalmas Fiumei út mentén egy egészen különleges világ húzódik meg a temető kapui mögött. A város zaját évszázados fák, széles sétányok és monumentális síremlékek váltják fel. A Fiumei úti sírkert azonban jóval több egy hagyományos temetőnél: a magyar történelem és kultúra egyik legfontosabb emlékhelye.

Fotó: Csudai Sándor

A korábban Kerepesi úti temetőként ismert sírkert története a 19. század közepéig nyúlik vissza. A pesti városvezetés 1847-ben határozott egy új köztemető létrehozásáról, amely az évtizedek során fokozatosan nemzeti panteonná vált.

Ma már több mint másfél ezer védett sírhely található a területén, és olyan történelmi személyiségek nyugszanak itt, akiknek neve elválaszthatatlan Magyarország múltjától.

Kossuth Lajos síremléke Magyarország legnagyobb mauzóleuma

A Fiumei úti sírkert egyik legimpozánsabb építménye Kossuth Lajos mauzóleuma. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc meghatározó alakja 1894-ben, torinói emigrációban hunyt el. Halála hatalmas gyászt váltott ki Magyarországon.

Kossuth temetését a főváros szervezte meg, miután Ferenc József döntése értelmében nem részesülhetett állami temetésben. A gyászszertartás az ország történetének egyik legnagyobb tömegeket megmozgató eseményévé vált.

A politikus monumentális mauzóleuma 1909-re készült el Gerster Kálmán tervei alapján, Stróbl Alajos szobrászművész közreműködésével. A Kossuth-mauzóleum ma is Magyarország legnagyobb síremléke.

Deák Ferenc nyughelye is a Fiumei úti sírkertben található

A haza bölcseként ismert Deák Ferenc 1876-ban hunyt el. A kiegyezés egyik legfontosabb előkészítőjének temetése hatalmas nemzeti eseménnyé vált.

Deák politikai pályafutása meghatározó szerepet játszott abban, hogy az 1848–49-es szabadságharc leverése után Magyarország és a Habsburg Birodalom viszonya rendeződhessen.

A Fiumei úti sírkertben álló mauzóleuma a magyar síremléképítészet egyik kiemelkedő alkotása. A Gerster Kálmán által tervezett, Stróbl Alajos szobrászati munkáival díszített építmény a reneszánsz kápolnák világát idézi. A monumentális síremlék ma is a temető egyik legjelentősebb látványossága.