ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt Orbán Áron ügyvédje: „Érthetetlen, mi indokolta az őrizetbe vételt”

Rendkívüli

Magyar Péter megmutatta, milyen, amikor valaki a kettesért küzd a német nyelvvizsgán – Deutsch Tamás is beszólt a miniszterelnöknek

járvány

Újabb járvány tört ki a Jászkunságban: szigorú intézkedéseket vezettek be

3 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egy jászkunsági idősotthonban 50 gondozott és két dolgozó betegedett meg hányással és hasmenéssel. A járvány miatt látogatási tilalmat rendeltek el, és megszigorították a higiénés intézkedéseket.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
járványintézkedéstilalom

A Szoljon.hu az Országos Népegészségügyi Intézet tájékoztatása alapján arról számolt be, hogy járvány kezdődött egy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei idősotthonban. A 307 érintett közül összesen 52 ember betegedett meg: 50 gondozott és két dolgozó.

járvány
Járvány tört ki egy jászkunsági idősotthonban. (Illusztráció) Fotó: Pixabay

A gastroenteritis-járvány október 22-én kezdődött. A betegeknél hányásos és hasmenéses tünetek jelentkeztek, de senkit sem kellett kórházba szállítani.

Hat embertől vettek mintát laboratóriumi vizsgálatra, ám ezekben nem sikerült azonosítani a kórokozót. A rendelkezésre álló adatok szerint a fertőzés feltehetően közvetlen érintkezéssel terjedt.

Látogatási tilalmat hozott a járvány

Az intézmény saját hatáskörben látogatási tilalmat rendelt el, valamint szigorította a higiénés szabályokat. Ez már a negyedik hasonló tömeges megbetegedés volt a vármegyében 2026-ban.

Januárban 86-an, márciusban 35-en, májusban pedig 47-en betegedtek meg különböző megyei idősotthonokban. A márciusi megbetegedéseket calicivírus okozta, kórházi ellátásra azonban ezekben az esetekben sem volt szükség.

Szóljon hozzá!