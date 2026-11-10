Újabb járvány tört ki a Jászkunságban: szigorú intézkedéseket vezettek be

A Szoljon.hu az Országos Népegészségügyi Intézet tájékoztatása alapján arról számolt be, hogy járvány kezdődött egy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei idősotthonban. A 307 érintett közül összesen 52 ember betegedett meg: 50 gondozott és két dolgozó.

Járvány tört ki egy jászkunsági idősotthonban. (Illusztráció) Fotó: Pixabay

A gastroenteritis-járvány október 22-én kezdődött. A betegeknél hányásos és hasmenéses tünetek jelentkeztek, de senkit sem kellett kórházba szállítani.

Hat embertől vettek mintát laboratóriumi vizsgálatra, ám ezekben nem sikerült azonosítani a kórokozót. A rendelkezésre álló adatok szerint a fertőzés feltehetően közvetlen érintkezéssel terjedt.

Látogatási tilalmat hozott a járvány

Az intézmény saját hatáskörben látogatási tilalmat rendelt el, valamint szigorította a higiénés szabályokat. Ez már a negyedik hasonló tömeges megbetegedés volt a vármegyében 2026-ban.

Januárban 86-an, márciusban 35-en, májusban pedig 47-en betegedtek meg különböző megyei idősotthonokban. A márciusi megbetegedéseket calicivírus okozta, kórházi ellátásra azonban ezekben az esetekben sem volt szükség.