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fertőző betegség

Tömeges járvány tört ki egy magyar óvodában: negyvenen betegedtek meg

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Hasmenéssel és hányással járó tömeges megbetegedést jelentettek egy Bács-Kiskun vármegyei óvodából. A gastroenteritis-járványban 38 gyermek és két dolgozó betegedett meg, kórházi kezelésre azonban senki sem szorult.
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fertőző betegséggastroenteritisjárvány

A gastroenteritis-járvány október 19-én kezdődött egy 105 fős óvodai közösségben – írta a BAON a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ heti tájékoztatója alapján.

járvány
Járvány ütötte fel a fejét.
Fotó: Getty Images

Járvány: újabb fertőző betegségeket azonosítottak Magyarországon

Hat betegnél kezdeményeztek diagnosztikai laboratóriumi vizsgálatot, az eredmények azonban a tájékoztató elkészítésekor még nem álltak rendelkezésre. Az intézményben teljes körű fertőtlenítést végeztek, és megszigorították a higiénés előírásokat.

A 2026. október 19. és 25. közötti időszakban más fertőző betegségeket is regisztráltak az országban. 

Budapesten öt férfinál laboratóriumi vizsgálattal igazolták az mpoxot, korábbi nevén majomhimlőt. A betegek 27 és 49 év közöttiek, és egyikük sem kapott mpox elleni védőoltást.

Tolna vármegyében egy 80 éves nőnél merült fel a tetanusz gyanúja. A pácienst kórházba szállították, ahol aktív és passzív tetanusz elleni immunizálást kapott.

A vizsgált héten a Campylobacteriosis és a Salmonellosis kórokozóját összesen közel száz esetben mutatták ki, míg bárányhimlőt nyolcvan betegnél azonosítottak.

 

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