November elején tömeges megbetegedést regisztráltak Zala megyében: a 1495 érintettből összesen 373-an betegedtek meg. A fertőzötteknél elsősorban hányás és hasmenés jelentkezett, a tünetek azonban enyhék maradtak, így kórházi ellátásra senkinek sem volt szüksége. Az Országos Népegészségügyi Intézet (ONI) november 2. és 8. közötti időszakról szóló járványügyi jelentése szerint a panaszok november 4-én kezdődtek, a vizsgálatok alapján pedig a fertőzés élelmiszer útján terjedhetett.

Hányásos, hasmenéses járvány söpört végig Zala megyén. (Képünk illusztráció) Fotó: ARTUR PLAWGO / SCIENCE PHOTO LIB / APL

Az ételmintákból négy esetben Bacillus cereus baktériumot mutattak ki a NÉBIH laboratóriumában

- olvasható a jelentésben.

A Zala Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztályának előzetes értékelése szerint a jegyzőkönyvek adatai nem csupán egyetlen szennyezett ételre, hanem több ételt és konyhatechnológiai műveletet is érintő élelmiszer-biztonsági problémára utalnak. Az ügy kivizsgálása még folyamatban van.

A járvány mellett három Dengue-lázas esetet is említ a jelentés

Az elmúlt héten három, külföldről behozott vírusos vérzéses lázas megbetegedést jelentettek, amelyek hátterében a Dengue-vírus állt. Egy Győr-Moson-Sopron megyében élő 30 éves férfi és egy 26 éves nő a lappangási időszakban Vietnámban tartózkodott, és ott fertőződött meg. A harmadik beteg, egy Pest megyei 35 éves nő pedig a Maldív-szigeteken kapta el a vírust.