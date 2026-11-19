Az ország egy részén apró szemű jég esett hajnalban. Ez pedig még nem minden, az előrejelzések szerint ugyanis gyorsmozgású, intenzív ciklon érkezik.
Jég is esett Debrecen környékén
Hajnalban Debrecen környékén apró szemű jég esett
- írja az Időkép, hozzátéve, a tájat többfelé köd lepte el. Azt is jelezték, a következő ciklon felhőzete hamarosan érkezik.
Lapunk is beszámolt róla korábban, hogy gyors mozgású, intenzív ciklon érkezik délnyugat felől, majd Magyarország felett gyorsan tovább mélyül. Az időjárás a nap második felében romlik el csak igazán: többfelé kiadós csapadék, helyenként zivatar, jégeső és viharos szél várható. A részleteket ITT lehet elolvasni!
Hogyan hat a szervezetre az időjárás?
A Köpönyeg szerint a légköri változások, a csapadékos idő és az élénkülő, helyenként megerősödő északnyugati szél egyaránt fokozottan megterhelheti az időjárás-változásra érzékenyek szervezetét. Fejfájás, migrén, vérnyomás-ingadozás, fáradékonyság és koncentrációs nehézségek jelentkezhetnek, valamint a mozgásszervi panaszok is erősödhetnek.