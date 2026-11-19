Az ország egy részén apró szemű jég esett hajnalban. Ez pedig még nem minden, az előrejelzések szerint ugyanis gyorsmozgású, intenzív ciklon érkezik.

Jég is esett Debrecen környékén / Fotó: Unsplash (Képünk illsuztráció)

Jég is esett Debrecen környékén

Hajnalban Debrecen környékén apró szemű jég esett

- írja az Időkép, hozzátéve, a tájat többfelé köd lepte el. Azt is jelezték, a következő ciklon felhőzete hamarosan érkezik.

Lapunk is beszámolt róla korábban, hogy gyors mozgású, intenzív ciklon érkezik délnyugat felől, majd Magyarország felett gyorsan tovább mélyül. Az időjárás a nap második felében romlik el csak igazán: többfelé kiadós csapadék, helyenként zivatar, jégeső és viharos szél várható. A részleteket ITT lehet elolvasni!