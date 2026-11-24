A józsefvárosi önkormányzat a közleményében emlékeztetett, hogy az önkormányzat a vezetői juttatásain kezdte a spórolást. Most pedig újratervezi az intézményei működését: átszervezésekkel, takarékosabb megoldásokkal fogja ellátni a feladatait, az állami és a fővárosi feladatokat pedig nem finanszírozza tovább.

Újratervezi az intézményei működését a a józsefvárosi önkormányzat a parkolási rendszer átalakítása miatt

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Kiemelték, hogy az önkormányzat számára a legfontosabb most is az, hogy a nehéz pénzügyi helyzetből a józsefvárosi lakosok minél kevesebbet érezzenek:

az önkormányzat megvédi a gyerekek számára nyújtott szolgáltatásokat, a józsefvárosiak széles körben elismert óvodáit, bölcsődéit, valamint azokat a forrásokat, amelyek a józsefvárosiak biztonságát szolgálják a rendészeti kiadásoktól a szociális támogatásokig.

A kerület azt írta, dolgoznak azon, hogy Józsefváros tovább fejlődjön, például az uniós támogatásból megvalósuló Egészséges utcák program megvalósítása révén.

A Józsefvárosi önkormányzat folyamatosan fejlesztette szolgáltatásait

Mint írták, október 1-jén kiderült, hogy a fővárosi önkormányzat legalább 1,5 milliárd forintot készül elvonni a kerülettől, azóta pedig minden lehetséges eszközzel küzdenek az ellentételezés nélküli elvonás ellen, de közben megkezdik a 2027-es költségvetés előkészítését és működésének újratervezését.

A kerület az elvonások ellenére folyamatosan fejlesztette szolgáltatásait, és ezen túl kipótolta a kötelező feladatok ellátásához elégtelen állami finanszírozást, valamint a fővárosi kezelésű közterületeken is ellátta a köztisztasági és rendészeti feladatokat, „viselte Budapest szociális terheinek jelentős részét”.

A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának október elsejei ülésén a kormány és a főváros között megállapodás született arról, hogy a parkolási rendszer és annak bevételei a kerületektől a fővárosi önkormányzathoz kerülnek át.