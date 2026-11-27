Sokan még ma is nosztalgiával gondolnak vissza azokra a karácsonyokra, amikor a televízióban a karácsonyi műsorokra várt az egész család, a szaloncukrot titokban lecsenték a fáról a gyerekek, a nagymamák pedig már napokkal szenteste előtt nekiláttak a sütésnek. Bár a szocializmus évtizedeiben jóval szerényebb volt az üzletek kínálata, a családok igyekeztek meghitté és emlékezetessé tenni az ünnepet.

Retró karácsonyok: így készültek az ünnepekre a magyar családok a szocializmusban - Fortepan/Beyer Norbert

Hosszú sorokban álltak a karácsonyi finomságokért

A karácsonyi készülődés sok családban már hetekkel az ünnep előtt megkezdődött. Az üzletek előtt hosszú sorok kígyóztak, különösen akkor, amikor banán vagy narancs érkezett. Az egzotikus gyümölcsök beszerzése bizonyos időszakokban korántsem volt olyan egyszerű, mint napjainkban.

A déligyümölcsök illata sokak számára éppen ezért elválaszthatatlanul összeforrt a karácsonnyal. A csokoládé, a mandarin és a narancs a gyerekeknek is különleges meglepetést jelentett.

Az ünnepi asztalra a családok lehetőségeiktől és szokásaiktól függően halászlé, rántott hal, töltött káposzta, mákos és diós bejgli került. A háziasszonyok gyakran napokon át sütöttek-főztek, a receptek pedig generációról generációra öröklődtek.

Ezekért a játékokért rajongtak a magyar gyerekek

A karácsonyfa alá gyakran társasjátékok, mesekönyvek, babák, kisautók és építőkészletek kerültek. A kisvasút, a távirányítós autó vagy egy különleges baba sok gyerek számára az álomajándékot jelentette.

A hetvenes és nyolcvanas években a diafilmvetítő, a Gazdálkodj okosan! társasjáték, a Lemezárugyár játékai és a Rubik-kocka is sok magyar család otthonában megtalálható volt.

A felnőttek gyakran praktikus ajándékokkal lepték meg egymást: ruhadarabokkal, könyvekkel, illatszerekkel vagy háztartási eszközökkel.

Színes üveggömbök és féltve őrzött karácsonyfadíszek

A korabeli karácsonyfák hangulata egészen más volt, mint a mai, gondosan megkomponált, egységes színvilágú ünnepi fáké. Színes üveggömbök, madár alakú díszek, csillogó lametta, ezüstös girlandok és színes papírba csomagolt szaloncukrok díszítették a fenyőket.