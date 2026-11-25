A karácsonyi csomagküldés időszakában a heti hétmillió küldeményt is meghaladhatja a magyarországi csomagforgalom, megközelítve az éves heti átlag kétszeresét – közölte becslését a Foxpost. A társaság bővített kapacitással és a csomagautomaták gyakoribb ürítésével készül a megnövekedett forgalomra.

Bővített kapacitással készül a Foxpost a karácsonyi csomagküldés időszakára

Fotó: MICHAL FLUDRA / NurPhoto

Erre érdemes figyelni a karácsonyi csomagküldés során

A gyorsabb kézbesítés érdekében a csomagszállító vállalat arra kéri az ügyfeleket, hogy

időben rendeljék meg a karácsonyi ajándékokat;

ne hagyják az utolsó pillanatra a csomagfeladást;

gondosan csomagolják be a küldeményeket;

mielőbb vegyék át az automatákba érkező csomagokat.

Ideiglenes átvevőpontokat alakítanak ki Budapesten A Foxpost Budapest leginkább terhelt térségeiben további csomagátvételi lehetőségeket biztosít az ünnepi időszakban. A telített automatákba be nem férő küldeményeket ideiglenes, személyes átvevőpontokon helyezik el, ahol az ügyfelek három napig vehetik át csomagjaikat. Az érintettek külön értesítést kapnak az átvétel helyéről és feltételeiről. Akik nem élnek ezzel a lehetőséggel, később az eredetileg kiválasztott automatában is átvehetik küldeményüket, a szabad rekeszek függvényében.

Meddig kell feladni a csomagokat, hogy karácsonyig megérkezzenek?

A Foxpost az alábbi feladási határidőkkel vállalja a karácsony előtti kézbesítést:

Úti cél Feladási határidő Magyarország december 18., péntek Csehország december 17., csütörtök Románia december 17., csütörtök Szlovákia december 17., csütörtök

A külföldi küldemények kézbesítése a Packeta Group hálózatán keresztül történik.

A 2014-ben alapított Foxpost Magyarország egyik vezető csomagautomata-szolgáltatója, országos hálózatában több ezer automata található. A vállalat a Packeta Group tagja.