Durva karambol történt az M5-ösön, több kilométeres a dugó

Karambolozott egy kisteherautó és egy személyautó Lajosmizsénél, az M5-ös autópálya 62-es kilométerénél, a Szeged felé vezető oldalon.

A karambol helyszínére a mentőket is riasztották - Illusztráció

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A dabasi hivatásos tűzoltókat riasztották a helyszínre. A társhatóságok is az esetnél dolgoznak – írja a katasztrófavédelem.

Az Útinform szerint csak egy sáv járható, 6-7 km-es a torlódás.

Baleset volt korábban az M1-es autópályán is

Közlekedési baleset történt november 10-én, kedden délelőtt az M1-es autópálya Budapest és Hegyeshalom közötti szakaszán, a 43-as kilométerszelvénynél, Óbarok térségében.

Három autó karambolozott Békéscsabán

Három személyautó ütközött össze vasárnap Békéscsabán, a Szabolcs utcában. A balesetben egy gyermek is megsérült, őt egy felnőttel együtt kórházba szállították.