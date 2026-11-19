Életének 86. évében, hosszú betegség után csütörtökön meghalt Kerekes András, a Magyar Rádió egykori újságíró-hírszerkesztője és tanára. Halálhírét a családja közölte az MTI-vel.
Kerekes András több évtizeden át dolgozott a Magyar Rádiónál, ahol a Krónika szerkesztő-műsorvezetőjeként és országgyűlési tudósítóként is tevékenykedett. Két alkalommal, 1977 és 1980, majd 1998 és 2004 között Moszkvából tudósította a magyar rádióhallgatókat.
Munkáját több rangos elismeréssel jutalmazták.
1994-ben Pulitzer-emlékdíjat kapott, 1997-ben pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével tüntették ki.
A család közleménye szerint Kerekes András méltósággal viselt hosszú betegség után hunyt el.