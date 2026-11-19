Kerekes András több évtizeden át dolgozott a Magyar Rádiónál, ahol a Krónika szerkesztő-műsorvezetőjeként és országgyűlési tudósítóként is tevékenykedett. Két alkalommal, 1977 és 1980, majd 1998 és 2004 között Moszkvából tudósította a magyar rádióhallgatókat.

A Magyar Rádió Esti Krónika című műsorának stúdiója, Király Edit műsorvezető-riporter és Kerekes András hírszerkesztő - Fotó: Szalay Zoltán/Fortepan

Munkáját több rangos elismeréssel jutalmazták.

1994-ben Pulitzer-emlékdíjat kapott, 1997-ben pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével tüntették ki.

A család közleménye szerint Kerekes András méltósággal viselt hosszú betegség után hunyt el.