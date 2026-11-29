Személyenként és naponta legfeljebb 2 kilogrammot gyűjthetünk, de fontos, hogy természetvédelmi vagy magánterületeken ne szedjünk semmit. Mielőtt azonban egy kosárral indulnánk kirándulni, tájékozódjunk a részletekről!

Új célt adhatunk a kirándulásnak: te tudod, mit adhatunk le gyógynövény-felvásárló pontokon?

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A lekvárok egyik fő alapanyaga

Az élénk narancsvörös veres berkenye, bogyószerű terméseiről ismert lombhullató fával, főként az Északi-középhegységben és a Nyugat-Dunántúlon találkozhatunk. A madárberkenyének csak a termését szedjük le, ebből készülhetnek ugyanis gyógynövénycseppek, szárított teák, kivonatokat tartalmazó kapszulák, valamint lekvárok és szörpök. Felvásárlási irányára: 150–250 Ft/kg

Figyeljünk kiránduláskor is, ne keverjük össze őket

Az örökzöld közönséges boróka kékesfekete tobozbogyóit gyűjthetjük, de kizárólag az érett, hamvas bevonatú, második éves terméseket szedjük le. Ügyeljünk továbbá a pontos azonosításra, mert bizonyos fajok, mint például a nehézszagú boróka, mérgezőek lehetnek. Bogyóiból fűszerek, illóolajok és gyógynövénykészítmények készülnek. Felvásárlási irányára: 400–700 Ft/kg

Szinte bárhol találhatunk belőle

Az első őszi fagyok után érdemes gyűjtenünk a dús, tövises lombhullató cserje apró terméseit, a mélykék kökényt. Hazánkban szinte minden tájegységen megtalálhatjuk, főként erdőszéleken és mezsgyéken. A felvásárlók csak az érett, szár nélküli, ép kökény bogyókat veszik át, amelyekből gyógyteák, tinktúrák és szörpök készülhetnek. Felvásárlási irányára: 150–220 Ft/kg

Így azonosítsuk be a termést

A vadrózsa élénkpiros, ovális áltermése, a csipkebogyó egy kedvelt gyógynövény. Könnyű más, gyakran mérgező növénnyel összetéveszteni: a hajtások horgas tüskéiről és a bogyók szőrös magvairól azonban könnyen felismerhetjük. Terméséből szárított teafű, étrend-kiegészítő porok és kapszulák, valamint hidegen sajtolt csipkebogyómag-olaj készülhet. Felvásárlási irányára:250–350 Ft/kg

Még a költőket is megihlette

A galagonya tövises, lombhullató cserje, melyet az ágrendszerén sűrűn elhelyezkedő, apró piros bogyók jellemzik. Ez a kép jelenik meg Weörös Sándor versében is, amikor „izzik a galagonya ruhája”. A gyógynövényipar is a terméseit hasznosítja szárított gyógyteák, alkoholos kivonatok, étrend-kiegészítő kapszulák és tabletták, valamint szirupok és szörpök készülhetnek belőlük. Felvásárlási irányára: 150–250 Ft/kg