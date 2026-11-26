A közösségi médiában számolt be egy édesanya arról, hogy tégladarabbal dobták fejbe a kislányát a nyíregyházi autóbusz-pályaudvaron. A nő bejegyzése szerint a történtek szerdán történtek, a gyermeknek pedig kórházi ellátásra volt szüksége.

Egy 4-5 fős fiatalokból álló társaság egyik tagja dobhatta fejbe a kislányt a téglával - Illusztráció

Fotó: Aaron Fiora www.recalmedia.com / Pexels

Az édesanya egy 4-5 fős fiatalokból álló társaságot említett, és úgy véli, annak egyik tagja dobhatta el a tégladarabot. Azt is felvetette, hogy a támadó akár szórakozásból tehette, anélkül, hogy belegondolt volna, milyen következményekkel járhat a cselekedete.

A nő azt is közölte, hogy nem hagyják annyiban a történteket, feljelentést tesznek.

Bejegyzésében arra is figyelmeztetett, hogy egy ilyen tett nemcsak testi sérülést, hanem komoly lelki traumát is okozhat – írja a SZON.

Kamerafelvételek segíthetnek a kislányt megdobó fiatal azonosításában

A történet többeket felháborított, a hozzászólók közül pedig többen arra hívták fel a figyelmet, hogy az autóbusz-állomáson kamerák működnek. Ezek felvételei segítséget jelenthetnek az eset tisztázásában és az elkövető azonosításában.

A kislány sérüléseinek pontos súlyosságáról egyelőre nem közöltek részleteket. Az esetről és az állítólagos támadóról hivatalos tájékoztatás sem jelent meg, így a történtek körülményei egyelőre nem tisztázottak.

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