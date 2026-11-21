Életének 87. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt Kiss Gábor, a József Attila Színház színművésze. A szomorú hírt a színház jelentette be Facebook-oldalán.

Meghalt Kiss Gábor, színművész (illusztráció) Fotó: Unsplash

Meghalt Kiss Gábor, a Szomszédok iskolaigazgatója

Kiss Gábor neve sokaknak a legendás magyar televíziós sorozatból, a Szomszédokból lehet ismerős. Ő alakította Hável Imre iskolaigazgatót, így hosszú éveken át visszatérő szereplője volt a népszerű sorozatnak, melyet milliók néztek.

A mai napig megállítanak az utcán a szomszédokbeli szerepem miatt, pedig azért kicsit megváltoztam. Csodálatos munka volt, sok nevetéssel. Előfordult, hogy rám szóltak egy boltban, tegyem már rendbe azt a tanári kart. Máskor pedig hiába ellenkeztem, kaptam egy libamájat a piacon, mert olyan jó igazgató vagyok

– mesélte pár évvel ezelőtt a színész az 1999-ben véget ért sorozatról.

A színművész pályafutása során televíziós produkciókban is szerepelt, 2024-ben például A mi kis falunk című sorozatban is feltűnt, ugyanakkor olyan filmklasszikusokban is játszott, mint Az ötödik pecsét, az 1968-as Egri csillagok, Jancsó Miklós Magyar rapszódiája vagy épp a Kopaszkutya. A színművésznek egy lánya született, Sudár Gyöngyvér, az Operaház volt magánénekese.

A József Attila Színház megható sorokkal búcsúzott Kiss Gábortól:

Emlékét tisztelettel és szeretettel megőrizzük és osztozunk a gyászoló család fájdalmában.

A színház Kiss Gábort saját halottjának tekinti. Búcsúztatásának részleteiről később adnak tájékoztatást.