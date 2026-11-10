Rod Stewarttól a Nickelbackig: világsztárok koncerteznek Budapesten 2027 nyarán

Már most erősnek ígérkezik a 2027-es nyári koncertszezon. Májustól többek között Rod Stewart, a Nickelback, a Fall Out Boy, a The Neighbourhood és Slash is színpadra lép Magyarországon.

Legendás rockzenészek és világhírű együttesek váltják egymást a magyar színpadokon. Nyári koncertek.

Fotó: Polyák Attila / MW

Bár még sok hónap van hátra a 2027-es nyári szezonig, már most szép számmal akadnak olyan világsztárok, akik biztosan eljönnek Budapestre. A különböző műfajok rajongói egyaránt találhatnak kedvükre valót, a klasszikus rocktól a modern metalon át az alternatív zenéig.

Fall Out Boy – május 19.

A sort a Fall Out Boy kezdi május 19-én a Budapest Arénában. Az amerikai rockzenekar Twilight of the Punks elnevezésű világkörüli turnéja minden eddiginél nagyobb szabású lesz.

A magyarországi állomáson ráadásul két ismert vendég is színpadra lép: az A Day To Remember és a Neck Deep is elkíséri a csapatot az európai szakaszon.

Motionless In White – június 13.

Június 13-án a Motionless In White veszi birtokba a Budapest Parkot. Chris Motionless metálbandája 2025 után ismét Magyarországon játszik, ezúttal új albummal a háta mögött.

Az amerikai formáció előtt a Wage War, a Currents és a Silverstein is bemutatkozik.

Rod Stewart – június 18.

Június közepén egy igazi legenda következik. Rod Stewart június 18-án a Budapest Arénában ad koncertet The Final Encore elnevezésű turnéja részeként. A brit énekes több mint hat évtizedes pályafutásának lezárására készül: a mostani világkörüli sorozatot ugyanis utolsó turnéjaként jelentette be. A közönség így pályafutása legnagyobb slágereit is hallhatja.

The Neighbourhood – június 28.

Június 28-án a The Neighbourhood következik a Budapest Parkban. A kaliforniai alternatív rockcsapat jellegzetes, melankolikus hangzásában az indie, a pop és a hiphop hatásai is megjelennek. A fekete-fehér vizuális világáról is ismert formáció olyan dalokkal vált világszerte népszerűvé, mint a Sweater Weather és a Daddy Issues. A hároméves szünet után 2025-ben új lemezzel jelentkeztek.

Nickelback – június 29.

Egy nappal később a Nickelback következik a Budapest Arénában. A kanadai rockerek tíz év után térnek vissza Magyarországra az Everything Under The Sun világkörüli turné részeként. A sorozat a csapat tizenegyedik stúdióalbumát ünnepli. A budapesti közönség előtt a Don Broco is színpadra lép.