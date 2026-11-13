Hatalmas jégpályává változik a Budapest Park – mutatjuk, mikor nyit meg a KoriPark

November 28-án megnyílik a KoriPark korcsolyapálya a Budapest Parkban, ahol a téli hónapokban számos programmal várják a látogatókat. A Ferencvárosi Önkormányzat támogatásával megvalósuló, csaknem kétezer négyzetméteres jégpályát ünnepi fények díszítik, közepén pedig egy karácsonyfát állítanak fel.

A KoriPark korcsolyapálya különleges zenei programokkal is készül a téli szezonra

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP / Illusztráció

Különleges programokkal nyílik meg a korcsolyapálya

A KoriPark november 28-án és 29-én kétnapos nyitóhétvégével várja az érdeklődőket. Szombaton DJ Thomas zenéivel rendeznek jégdiszkót, vasárnap pedig Storma gondoskodik a zenei hangulatról.

A szervezők a teljes téli szezonra változatos programokkal készülnek. December 12-én Nigel Stately DJ a helyszínen ünnepli születésnapját, emellett House Pikniket is rendeznek, a KoriPark pedig csatlakozik a Jégpályák Éjszakája elnevezésű országos programsorozathoz.

A korcsolyázást a Park FM zenei főszerkesztője, DJ Izil által összeállított zenei válogatás is kíséri.

Korcsolyabérlésre is lesz lehetőség

A látogatóknak akkor sem kell lemondaniuk a korcsolyázásról, ha saját felszerelés nélkül érkeznek, ugyanis a helyszínen korcsolyabérlésre is lehetőség nyílik.

A kezdők és a kevésbé magabiztos korcsolyázók számára bérelhető pingvin- és fókafigurákat biztosítanak, amelyek kapaszkodóként segítik a jégen való közlekedést.

A téli hangulatról az ünnepi díszvilágítás mellett szezonális étel- és italkínálat is gondoskodik.

A KoriPark november 28-tól 2027. január 31-ig várja a látogatókat. A részletes és folyamatosan bővülő programkínálatról a Budapest Park hivatalos oldalán lehet tájékozódni.