Ismeretlenek élnek vissza az Uzsoki Utcai Kórház nevével, akik pénz átutalását kérik állítólagos fizetős szolgáltatás ellenértékeként. Az intézmény a közösségi oldalán hívta fel erre a figyelmet és óva intett mindenkit az elhamarkodott cselekvéstől.

Visszaélnek a csalók az Uzsoki Utcai Kórház nevével / Fotó: magnific.com (Képünk illusztráció)

Visszaélnek a csalók az Uzsoki Utcai Kórház nevével

Kérjük, hogy ha ilyen jellegű üzenetet kapnak, ne utaljanak pénzt. Kórházunk nem kér üzenetben előre utalást

- hangsúlyozták a bejegyzésükben.

Nem ez az egyetlen csalási kísérlet, amelyre a közelmúltban sor került: a Nool számolt be arról, ahogy ismeretlen személyek a Balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház nevében a Szülészet-Nőgyógyászati Osztály részére defibrillátor vásárlása céljából pénzbeli támogatást kértek, míg a Heim Pál Gyermekkórház nevében telefonon kértek karácsonyi adományt csalók, visszaélve ezzel a beteg gyerekek iránti együttérzéssel.