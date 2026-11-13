Az Országos Kórházi Főigazgatóság közleményében arról számol be, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház esetében hat pályázat érkezett, amelyek közül öt felelt meg a kiírási feltételeknek. A pályázati eljárás eredményeként Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a főigazgatói munkakör betöltésére Kostyál László Csabát nevezte ki. Amint azt a Boon.hu megírta, a megyei kórház élén május 1-jén történt vezetőváltás: Zsákai Zsolt korábbi főigazgató visszatért a gyógyító munkához, a Baleseti és Mozgásszervi Sebészeti Centrum vezetőjeként folytatta pályafutását. Helyét megbízott főigazgatóként Kostyál László Csaba vette át, aki addig az intézmény orvosigazgatói feladatait látta el.

Borsodban is eredményesen zárult az Országos Kórházi Főigazgatóság pályázata (Fotó: bazmkorhaz.hu)

A Zala Megyei Szent Rafael Kórház főigazgatói pozíciójára szintén hat pályázat érkezett, ezek közül négy volt érvényes. A tárcavezető a főigazgatói munkakör betöltésére Batka Gábort nevezte ki. A Zaol.hu beszámolója szerint Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter július közepén, Facebook-oldalán jelentette be, hogy változás lesz a megyei kórház főigazgatói pozíciójában, majd augusztus elsejei hatállyal felmentette a kórházat 2021 óta vezető Gasztonyi Beátát. Gasztonyi Beáta akkor azt közölte: emelt fővel távozik, és 30 éves gyakorló orvosi múlttal szívesen tér vissza a betegellátás szolgálatába. A főigazgatói munkakör betöltéséig átmenetileg Kovátsné Bretus Angelika orvos-igazgató látta el az intézményvezetői feladatokat.

Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

A Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet esetében négy érvényes pályázat érkezett, egy jelölt október 21-én visszavonta a pályázatát. A főigazgatói munkakör betöltésére Tótth Árpád országos kórház-főigazgató Hermányi Zsoltot bízta meg. Amint azt az Origo korábban megírta, a Bajcsy kórház élén július 15-én történt vezetőváltás, ekkortól Hermányi Zsolt belgyógyász főorvos megbízott főigazgatóként irányította az intézményt, ahol korábban több vezetői pozíciót is betöltött.

Az új főigazgatói megbízások mindhárom intézmény esetében 2026. november 16-i hatállyal lépnek életbe – olvasható az OKFŐ közleményében.