Az Országos Kórházi Főigazgatóság közleményében arról számol be, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház esetében hat pályázat érkezett, amelyek közül öt felelt meg a kiírási feltételeknek. A pályázati eljárás eredményeként Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a főigazgatói munkakör betöltésére Kostyál László Csabát nevezte ki. Amint azt a Boon.hu megírta, a megyei kórház élén május 1-jén történt vezetőváltás: Zsákai Zsolt korábbi főigazgató visszatért a gyógyító munkához, a Baleseti és Mozgásszervi Sebészeti Centrum vezetőjeként folytatta pályafutását. Helyét megbízott főigazgatóként Kostyál László Csaba vette át, aki addig az intézmény orvosigazgatói feladatait látta el.
A Zala Megyei Szent Rafael Kórház főigazgatói pozíciójára szintén hat pályázat érkezett, ezek közül négy volt érvényes. A tárcavezető a főigazgatói munkakör betöltésére Batka Gábort nevezte ki. A Zaol.hu beszámolója szerint Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter július közepén, Facebook-oldalán jelentette be, hogy változás lesz a megyei kórház főigazgatói pozíciójában, majd augusztus elsejei hatállyal felmentette a kórházat 2021 óta vezető Gasztonyi Beátát. Gasztonyi Beáta akkor azt közölte: emelt fővel távozik, és 30 éves gyakorló orvosi múlttal szívesen tér vissza a betegellátás szolgálatába. A főigazgatói munkakör betöltéséig átmenetileg Kovátsné Bretus Angelika orvos-igazgató látta el az intézményvezetői feladatokat.
A Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet esetében négy érvényes pályázat érkezett, egy jelölt október 21-én visszavonta a pályázatát. A főigazgatói munkakör betöltésére Tótth Árpád országos kórház-főigazgató Hermányi Zsoltot bízta meg. Amint azt az Origo korábban megírta, a Bajcsy kórház élén július 15-én történt vezetőváltás, ekkortól Hermányi Zsolt belgyógyász főorvos megbízott főigazgatóként irányította az intézményt, ahol korábban több vezetői pozíciót is betöltött.
Az új főigazgatói megbízások mindhárom intézmény esetében 2026. november 16-i hatállyal lépnek életbe – olvasható az OKFŐ közleményében.