Heveny gyomor-bélrendszeri tünetek jelentkeztek betegeknél és dolgozóknál a Budapesti Uzsoki Utcai Kórház kardiológiai osztályán, valamint az I. számú belgyógyászati részlegén - olvasható az intézmény közleményében.

Látogatási és betegfelvételi tilalmat rendeltek el az Uzsoki Utcai Kórházban. (Képünk illusztráció) Fotó: magnific.com

A kórház a fenntartóval és a népegészségügyi hatósággal együttműködve átmeneti látogatási és betegfelvételi tilalmat rendelt el az érintett osztályokon, miközben a többi részlegen a betegellátás zavartalanul működik.

Közleményükben kiemelték, hogy a betegek állapotáról a kardiológiai részleg mellékén érdeklődhetnek a hozzátartozók, míg az osztály bejáratánál a dolgozók átveszik a küldött csomagokat 9-10 és 15-16 óra között.

A tilalom feloldásának időpontjáról egyelőre nem közöltek információt.

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