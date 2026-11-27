A koronavírus örökítőanyagát Veszprém kivételével minden vizsgált helyszínen kimutatták a 47. heti mintákból – olvasható az Országos Népegészségügyi Intézet szennyvízvizsgálati jelentésében. Az országos érték az előző hetekhez képest lényegében változatlan maradt.

Koronavírus: több fertőzésre számítanak a szennyvízadatok alapján.

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Hol mértek emelkedést a koronavírus szennyvízadataiban?

Békéscsabán, Egerben, Kaposváron, Szolnokon, Szombathelyen és Tatabányán nőtt a vírus örökítőanyagának koncentrációja.

Emelkedést mértek a budapesti agglomeráció vizsgált településeinek összevont mintájában is.

Az emelkedés nem mindenhol jelentett magasabb besorolást: Tatabányán a növekedés ellenére is alacsony maradt a koncentráció. Emelkedett tartományba Békéscsaba és a budapesti agglomeráció mintája került. Veszprémet az alacsony kategóriába sorolták, a többi vizsgált helyszínen pedig mérsékelt értéket jeleztek.

A jelentés a szennyvízben mért koncentrációról ad képet, nem a fertőzöttek tényleges számáról. Az esetszám emelkedése a minták alapján megfogalmazott előrejelzés.