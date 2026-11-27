A koronavírus örökítőanyagát Veszprém kivételével minden vizsgált helyszínen kimutatták a 47. heti mintákból – olvasható az Országos Népegészségügyi Intézet szennyvízvizsgálati jelentésében. Az országos érték az előző hetekhez képest lényegében változatlan maradt.
Hol mértek emelkedést a koronavírus szennyvízadataiban?
Békéscsabán, Egerben, Kaposváron, Szolnokon, Szombathelyen és Tatabányán nőtt a vírus örökítőanyagának koncentrációja.
Emelkedést mértek a budapesti agglomeráció vizsgált településeinek összevont mintájában is.
Az emelkedés nem mindenhol jelentett magasabb besorolást: Tatabányán a növekedés ellenére is alacsony maradt a koncentráció. Emelkedett tartományba Békéscsaba és a budapesti agglomeráció mintája került. Veszprémet az alacsony kategóriába sorolták, a többi vizsgált helyszínen pedig mérsékelt értéket jeleztek.
A jelentés a szennyvízben mért koncentrációról ad képet, nem a fertőzöttek tényleges számáról. Az esetszám emelkedése a minták alapján megfogalmazott előrejelzés.