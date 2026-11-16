Fontos határidőre figyelmeztetett az Oktatási Hivatal – több száz középiskola érintett

December 1-ig jelentkezhetnek a diákok a központi írásbeli felvételi vizsgákra – közölte hétfőn az Oktatási Hivatal (OH). A középfokú felvételi során idén 555 középiskola írta elő, hogy a hozzá jelentkező tanulóknak részt kell venniük a központi írásbeli vizsgákon.
Az intézmények az elmúlt hetekben közzétették a 2027/2028-as tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatóikat. Ezekből kiderül, milyen képzéseket indítanak, és milyen feltételekkel lehet bekerülni az egyes tanulmányi területekre.
Az Oktatási Hivatal adatai szerint a középiskolák 49 százaléka, összesen 555 intézmény legalább egy meghirdetett tanulmányi területén kötelezővé tette a központi írásbeli vizsgát. Ez azt jelenti, hogy azoknak a diákoknak, akik ilyen képzésre szeretnének jelentkezni, mindenképpen meg kell írniuk a felvételit.
Hogyan lehet jelentkezni a középfokú felvételi központi írásbeli vizsgákra?
A központi írásbeli vizsgára 2026. december 1-ig kell jelentkezni annál a vizsgaszervező középiskolánál, ahol a tanuló meg szeretné írni a feladatlapokat.
A jelentkezést kétféleképpen lehet benyújtani:
- Elektronikusan: az Oktatási Hivatal online felületén, Ügyfélkapu+ vagy Digitális Állampolgár (DÁP) mobilalkalmazáshoz kötött azonosítással.
- Papíralapon: a hivatal honlapjáról letölthető és kinyomtatható jelentkezési lap kitöltésével.
A vizsgát szervező középiskolák listája az Oktatási Hivatal intézménykereső felületén érhető el.
Az elektronikus jelentkezéshez a hivatal videós útmutatót is készített, amely lépésről lépésre bemutatja a felület használatát.
Mi a teendő, ha a diáknak speciális vizsgakörülményekre van szüksége?
Azok a tanulók, akik szakértői vélemény alapján különleges vizsgakörülményekre jogosultak, külön kérelmet nyújthatnak be. Ehhez az Oktatási Hivatal honlapján elérhető „Szülői kérelem speciális vizsgakörülmények biztosítására” elnevezésű nyomtatványt kell használni.
A kérelmet a megfelelő dokumentumokkal együtt kell benyújtani, ezért az érintett családoknak érdemes időben tájékozódniuk a szükséges teendőkről.
Mikor kell jelentkezni a kiválasztott középiskolákba?
Fontos különbség, hogy a központi írásbeli vizsgára történő jelentkezés nem azonos a középiskolai felvételi jelentkezéssel.
A december 1-jei határidő kizárólag az írásbeli vizsgákra vonatkozik. A tanulók a vizsgák után, az eredmények ismeretében dönthetnek arról, mely középiskolákba és milyen képzésekre szeretnének jelentkezni. A kiválasztott intézményekbe 2027. február 22-ig lehet benyújtani a felvételi jelentkezést.
A középfokú felvételi eljárással kapcsolatos további tudnivalók, a középiskolák felvételi tájékoztatói és a meghirdetett képzések az Oktatási Hivatal honlapján találhatók meg.