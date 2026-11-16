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középiskola

Fontos határidőre figyelmeztetett az Oktatási Hivatal – több száz középiskola érintett

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Fontos határidő közeleg a középiskolába készülő diákok számára. A középfokú felvételi részeként hamarosan lejár a központi írásbeli vizsgákra való jelentkezés határideje, a vizsgákon pedig több száz középiskola megköveteli a részvételt. Az Oktatási Hivatal tájékoztatást adott a jelentkezés menetéről és a további fontos tudnivalókról is.
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középiskolaoktatási hivatalfelvételi

December 1-ig jelentkezhetnek a diákok a központi írásbeli felvételi vizsgákra – közölte hétfőn az Oktatási Hivatal (OH). A középfokú felvételi során idén 555 középiskola írta elő, hogy a hozzá jelentkező tanulóknak részt kell venniük a központi írásbeli vizsgákon.

A középfokú felvételi írásbeli vizsgáira elektronikusan és papíralapon is lehet jelentkezni
A középfokú felvételi írásbeli vizsgáira elektronikusan és papíralapon is lehet jelentkezni
Fotó: Pixabay / Illusztráció

Az intézmények az elmúlt hetekben közzétették a 2027/2028-as tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatóikat. Ezekből kiderül, milyen képzéseket indítanak, és milyen feltételekkel lehet bekerülni az egyes tanulmányi területekre.

Az Oktatási Hivatal adatai szerint a középiskolák 49 százaléka, összesen 555 intézmény legalább egy meghirdetett tanulmányi területén kötelezővé tette a központi írásbeli vizsgát. Ez azt jelenti, hogy azoknak a diákoknak, akik ilyen képzésre szeretnének jelentkezni, mindenképpen meg kell írniuk a felvételit.

Hogyan lehet jelentkezni a középfokú felvételi központi írásbeli vizsgákra?

A központi írásbeli vizsgára 2026. december 1-ig kell jelentkezni annál a vizsgaszervező középiskolánál, ahol a tanuló meg szeretné írni a feladatlapokat.

A jelentkezést kétféleképpen lehet benyújtani:

  • Elektronikusan: az Oktatási Hivatal online felületén, Ügyfélkapu+ vagy Digitális Állampolgár (DÁP) mobilalkalmazáshoz kötött azonosítással.
  • Papíralapon: a hivatal honlapjáról letölthető és kinyomtatható jelentkezési lap kitöltésével.

A vizsgát szervező középiskolák listája az Oktatási Hivatal intézménykereső felületén érhető el.

Az elektronikus jelentkezéshez a hivatal videós útmutatót is készített, amely lépésről lépésre bemutatja a felület használatát.

Mi a teendő, ha a diáknak speciális vizsgakörülményekre van szüksége?

Azok a tanulók, akik szakértői vélemény alapján különleges vizsgakörülményekre jogosultak, külön kérelmet nyújthatnak be. Ehhez az Oktatási Hivatal honlapján elérhető „Szülői kérelem speciális vizsgakörülmények biztosítására” elnevezésű nyomtatványt kell használni.

A kérelmet a megfelelő dokumentumokkal együtt kell benyújtani, ezért az érintett családoknak érdemes időben tájékozódniuk a szükséges teendőkről.

Mikor kell jelentkezni a kiválasztott középiskolákba?

Fontos különbség, hogy a központi írásbeli vizsgára történő jelentkezés nem azonos a középiskolai felvételi jelentkezéssel.

A december 1-jei határidő kizárólag az írásbeli vizsgákra vonatkozik. A tanulók a vizsgák után, az eredmények ismeretében dönthetnek arról, mely középiskolákba és milyen képzésekre szeretnének jelentkezni. A kiválasztott intézményekbe 2027. február 22-ig lehet benyújtani a felvételi jelentkezést.

A középfokú felvételi eljárással kapcsolatos további tudnivalók, a középiskolák felvételi tájékoztatói és a meghirdetett képzések az Oktatási Hivatal honlapján találhatók meg.

 

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