Elképesztő, mit művelt egy kamion az M0-son, az Opel sofőrje alig tudta menteni a helyzetet – videó

Hajmeresztő közlekedési jelenetet rögzített egy fedélzeti kamera 2026. október 26-án az M0-s autóúton. Egy kamion előzés közben egy Opel Zafira elé hajtott, amelynek vezetője a forgalom elől elzárt területre kormányzott. Az útburkolat azonban váratlanul véget ért, így az autós rendkívül veszélyes helyzetbe került – számolt be az esetről a BpiAutósok.hu. Szerencsére az Opel vezetője az eltérő útburkolat ellenére is megőrizte uralmát a jármű felett. A felvétel beküldője közölte, hogy személyi sérülés nem történt.

Több veszélyes közlekedési helyzetet is rögzítettek Magyarországon (a kép illusztráció)

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó / MW

Több veszélyes közlekedési helyzetet is rögzítettek Magyarországon

A portál két másik fedélzeti kamerás felvételt is közzétett. Az egyiken egy közlekedési baleset látható, amely szeptember 21-én, reggel fél nyolc körül történt Budapesten, a Soroksári úton, a Rákóczi híd alatt.

A felvétel készítője szerint az egyik irányból érkező autósoknak már pirosat mutathatott a jelzőlámpa, amikor az ütközés bekövetkezett.

A harmadik videón egy Mazda sofőrje hajtott végre veszélyes manővert október 27-én, reggel 7 óra 36 perckor a Haraszti úton. Az autós először a jobbra kanyarodó sávban hajtott át a piroson, majd sávot váltott, és egy második piros jelzésen is áthaladt. A két közlekedési lámpa mindössze 30 méterre volt egymástól.

Teherautóval karambolozott, a roncsok közé szorult egy sofőr Budapesten – feszítővágóval mentették ki

Súlyos közlekedési baleset történt Budapest X. kerületében, a Sibrik Miklós út és a Harmat utca kereszteződésében, ahol egy teherautó és egy személyautó ütközött össze. A karambol következtében az autó vezetője beszorult a járműbe, a tűzoltóknak feszítővágóval kellett kiszabadítaniuk.