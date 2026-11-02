Akár 160 embert is elbocsáthatnak a közmédiától, decemberben szűnhetnek meg a munkaviszonyok

A közmédia átmeneti vezetése által a dolgozóknak küldött tájékoztatás szerint legfeljebb 160 ember veszítheti el az állását a most zajló átszervezés következtében. A végleges létszámról a munkavállalói képviselőkkel hétfőn megkezdett egyeztetések után születhet döntés.

Közmédia: akár 160 dolgozót is elbocsáthatnak a csoportos leépítésben

Fotó: MW

A 24.hu információi szerint mintegy 140 munkavállalót bocsáthatnak el, elsősorban a televíziós és rádiós területekről, kisebb részben pedig az adminisztratív háttérmunkát végzők közül. További húsz embert már korábban felmentettek a munkavégzés alól. A csoportos leépítés a Magyar Távirati Irodát nem érinti.

A közmédiánál hozzávetőleg kétezren dolgoznak, így a tervezett létszámcsökkentés a munkavállalók jelentős részét érintheti.

Horváth P. András megbízott vezérigazgató hétfői levelében arról tájékoztatta a dolgozókat, hogy az október végén lezárult átvilágítás több területen párhuzamosságokat tárt fel. A vizsgálat megállapítása szerint az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató másfél évtizedes, kettős működése eredményezte ezeket az átfedéseket. Az egységesített szervezetnek ezért a tényleges feladatokhoz igazított létszámmal kell működnie.

Novemberben értesíthetik az érintetteket

A csoportos létszámleépítésről szóló tárgyalások az üzemi tanácsok és a szakszervezetek részvételével zajlanak, és várhatóan november végéig tartanak. Ezt követően minden érintett munkavállaló személyre szóló, írásbeli tájékoztatást kap a döntésről.

A 24.hu értesülései szerint az érintettek november közepe körül kaphatják meg az elbocsátásukról szóló értesítést, így a munkaviszonyok megszűnésére december közepén kerülhet sor. A tájékoztatás alapján a felmondásra legkorábban az írásbeli értesítést követő 30 nap elteltével kerülhet sor.

Horváth P. András a dolgozóknak küldött levelében hangsúlyozta, hogy a leépítéssel kapcsolatos döntéseket objektív, szakmai szempontok alapján hozzák meg. A megbízott vezérigazgató azt is közölte, hogy minden érintett megkapja a Munka Törvénykönyve és a kollektív szerződés alapján neki járó valamennyi juttatást.