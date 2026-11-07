Júliusban érkezett, máris távozott az egyik vezető a közmédiától

Idén júliusban csatlakozott a megújuló közmédia vezetéséhez a korábban az Indexnél és a 444.hu-nál is vezető pozíciót betöltő Mészáros Zsófia, akinek október 31-én véget is ért a megbízása. Mészáros Bodacz Balázzsal és Kerényi Györggyel együtt érkezett. Az online tartalmakért felelt az új vezetésben. Pozíczójának rövid időtartama nem meglepő: eleve csak ideiglenes, átmeneti vezetőnek érkezett, megbízását a vezérigazgatói pályázat kiírásáig vállalta.

Újabb vezető távozott a közmédia éléről

Fotó: MW

„Ezalatt az irányítása alá tartozó területek átvilágítását elvégezte és a közelmúltban visszatért korábbi munkahelyére. Az online hírszolgáltatás jövője a közmédia végleges vezetésének döntése lesz” – erősítették meg a hírt a Telexnek.

Álláskereső portálon vadászik a közmédia

A Független Közmédia Testület október 13-án írta ki a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatói pályázatát. A jelentkezési határidő november 12. A jelentkezőket többek közt a Profession nevű ismert álláskereső portálon is keresik. A jelentkezés feltételei közt – az álláshirdetés tanúsága szerint – idegennyelv-ismeret nem szerepel, azonban 10 éves vezetői tapasztalat szükséges. Minderről itt írtunk részletesebben.