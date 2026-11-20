Szabó Stein Imre és Kert Attila jutott tovább a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatói posztjára kiírt pályázat második fordulójába. A két jelölt kapta a legtöbb támogatást a Független Közmédia Testület (FKT) péntek esti szavazásán.

Közmédia: Szabó Stein Imre és Kert Attila jutott tovább

Fotó: Mirkó István / MW

Bayer Judit, a testület elnöke a meghallgatások lezárása után tartott tájékoztatón elmondta: a legjobban szereplő három pályázó között mindössze körülbelül egy százalékpontnyi különbség volt az elért pontszámokban. A két éllovas eredménye között még ennél is kisebb volt az eltérés.

A szoros eredmény miatt úgy döntöttek, hogy szombaton délután ismét meghallgatják a két továbbjutót. Szabó Stein Imre és Kert Attila meghallgatására 14 és 16 óra között kerül sor.