Nyílt levélben tett hivatalos panaszt a Magyar Nemzeti Médiaszövetség (MNMSZ) elnöksége a Független Közmédia Testületnél a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatójelöltjeinek november 19-20-i meghallgatásai élő közvetítésének rendje miatt. Az MTI-nek szerda este eljuttatott nyílt levélben felszólítják a testületet, hogy az első meghallgatás megkezdése előtt módosítsa a közvetítés rendjét, és valamennyi meghallgatás teljes, vágatlan kép- és hangfelvételét az utolsó meghallgatás befejezését követően, egyidejűleg hozza nyilvánosságra.

Hivatalos panaszt tettek a Független Közmédia Testületnél / Fotó: MW

Hivatalos panaszt tettek a Független Közmédia Testületnél

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az élő közvetítés a meghallgatási sorrendet a felkészülés feltételeit meghatározó tényezővé teszi. A később sorra kerülő pályázók előre megismerhetik a testület kérdéseit, visszakérdezéseit, láthatják, mely témákra helyeznek súlyt a tagok, és tanulhatnak abból, hogyan válaszoltak a korábbi jelöltek.

Az elhangzott szakmai javaslatok ismeretében átdolgozhatják saját előadásukat, átvehetnek ötleteket, vagy reagálhatnak más pályázók elképzeléseire. A két napra elosztott meghallgatások esetében a második napon szereplőknek erre akár egy teljes este is rendelkezésükre állhat.

A sorrend kisorsolása azt dönti el, hogy ki kerül ebbe az előnyösebb helyzetbe. Az azonos időkeret pedig csak a testület előtt eltöltött időt teszi egyenlővé. A szövetség szerint ilyen feltételek mellett a szóbeli fordulóban nem biztosítható a pályázók esélyegyenlősége.

A közmédia vezetőjének kiválasztása közérdekű ügy, ezért a nyilvánosságnak hozzá kell férnie a teljes meghallgatásokhoz. Az MNMSZ álláspontja szerint a felvételek teljes, vágatlan és egyidejű közzététele az utolsó meghallgatás lezárása után az egyetlen olyan megoldás, amely a nyilvánosságot és a pályázók tisztességes versenyét egyaránt biztosítja. Ha a testület a döntős pályázókat ismét meghallgatja, kérik, hogy e forduló felvételei is az utolsó meghallgatás befejezését követően, együtt kerüljenek nyilvánosságra - olvasható az MNMSZ levelében.