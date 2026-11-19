Nyílt levélben tett hivatalos panaszt a Magyar Nemzeti Médiaszövetség (MNMSZ) elnöksége a Független Közmédia Testületnél a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatójelöltjeinek november 19-20-i meghallgatásai élő közvetítésének rendje miatt. Az MTI-nek szerda este eljuttatott nyílt levélben felszólítják a testületet, hogy az első meghallgatás megkezdése előtt módosítsa a közvetítés rendjét, és valamennyi meghallgatás teljes, vágatlan kép- és hangfelvételét az utolsó meghallgatás befejezését követően, egyidejűleg hozza nyilvánosságra.
Hivatalos panaszt tettek a Független Közmédia Testületnél
Kiemelték,
az élő közvetítés a meghallgatási sorrendet a felkészülés feltételeit meghatározó tényezővé teszi. A később sorra kerülő pályázók előre megismerhetik a testület kérdéseit, visszakérdezéseit, láthatják, mely témákra helyeznek súlyt a tagok, és tanulhatnak abból, hogyan válaszoltak a korábbi jelöltek.
Az elhangzott szakmai javaslatok ismeretében átdolgozhatják saját előadásukat, átvehetnek ötleteket, vagy reagálhatnak más pályázók elképzeléseire. A két napra elosztott meghallgatások esetében a második napon szereplőknek erre akár egy teljes este is rendelkezésükre állhat.
A sorrend kisorsolása azt dönti el, hogy ki kerül ebbe az előnyösebb helyzetbe. Az azonos időkeret pedig csak a testület előtt eltöltött időt teszi egyenlővé. A szövetség szerint ilyen feltételek mellett a szóbeli fordulóban nem biztosítható a pályázók esélyegyenlősége.
A közmédia vezetőjének kiválasztása közérdekű ügy, ezért a nyilvánosságnak hozzá kell férnie a teljes meghallgatásokhoz. Az MNMSZ álláspontja szerint a felvételek teljes, vágatlan és egyidejű közzététele az utolsó meghallgatás lezárása után az egyetlen olyan megoldás, amely a nyilvánosságot és a pályázók tisztességes versenyét egyaránt biztosítja. Ha a testület a döntős pályázókat ismét meghallgatja, kérik, hogy e forduló felvételei is az utolsó meghallgatás befejezését követően, együtt kerüljenek nyilvánosságra - olvasható az MNMSZ levelében.
A Független Közmédia Testület keddi közleménye szerint az élő közvetítés a testület törvényi kötelezettsége. "A médiatörvény előírja, hogy +a meghallgatást a Testület honlapján közvetíti+, a közvetítés pedig a szó általános jelentése szerint élő adást jelent" - írták.
A közlemény szerint a testület megvizsgálta, lebonyolíthatók-e a meghallgatások egy napon, a pályázók elkülönítésével, ezt azonban a pályázók magas száma nem teszi lehetővé.
A törvényi kötelezettség teljesítése mellett a testület ezért más eszközökkel biztosítja az esélyegyenlőséget. A meghallgatások sorrendjét sorsolással határozta meg, és minden pályázónak a saját pályázatára épülő, egyedi kérdéseket tesz fel, így a korábbi meghallgatások követése senkinek sem jelent előnyt
- hangsúlyozták, kiemelve, hogy a testület nem egy előre meghatározott elképzelést keres, hanem nyitott minden szakmailag megalapozott koncepcióra.
Az értékelést az előre közzétett pontozási szempontok mellett a jelölt prezentációja, a tartalom hitelessége, a részletkérdésekre adott válaszok és az összbenyomás határozzák meg
- áll a Független Közmédia Testület keddi közleményében.
A Független Közmédia Testület október 13-án írta ki a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatói pályázatát. A Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. tulajdonosi jogait gyakorló Független Közmédia Testület hétfői közleménye szerint csütörtökön és pénteken hallgatják meg a vezérigazgatói posztra pályázókat, sorsolással megállapított sorrendben; ezt a testület a honlapján élőben közvetíti. A jelöltek tíz percet kapnak a koncepciójuk bemutatására. Amennyiben az FKT a két első helyen végző pályázó második meghallgatásáról dönt, annak időpontja szombaton 14 órakor lesz.
A pályázati eljárás keretében megválasztott vezérigazgató munkaviszonya határozatlan idejű, és legkésőbb a megválasztását követő 30. napon lép hatályba.