Mindenszentek és halottak napja idején sokan felkeresik elhunyt szeretteik sírját. A mai megemlékezésekhez virágok, gyertyák és mécsesek kapcsolódnak, a régi magyar falvakban azonban jóval összetettebb szokásrendszer övezte a halált.

Különös magyar temetkezési szokások: volt, ahol még az ablakot is kinyitották a halott mellett

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A néphit szerint az ember halála nem csupán a földi élet végét jelentette, hanem egy különleges átmenetet is, amelynek során a családnak meghatározott szertartásokat kellett elvégeznie.

Ezért nyitották ki az ablakot a halott mellett

Az egyik legérdekesebb magyar népszokás szerint a halálesetet követően kinyitották a szoba ablakát. A hiedelem úgy tartotta, hogy ezzel utat engednek a távozó léleknek. Egyes közösségekben attól tartottak, hogy ha a lélek nem talál kijáratot, a házban maradhat, és nyugtalanságot okozhat.

Az ablaknyitás szokása Európa más népeinek hagyományaiban is ismert volt.

A szertartásnak természetesen nem volt tudományosan igazolható természetfeletti szerepe, a gyászoló család számára azonban fontos jelképes cselekedetet jelenthetett.

Miért takarták le a tükröket?

A régi paraszti kultúrában a tükörhöz számos babona kapcsolódott. Egyes magyar tájakon halálesetkor letakarták vagy elfordították a tükröket. A szokást többféleképpen magyarázták: volt, ahol attól tartottak, hogy a halott lelke a tükörben rekedhet, máshol egyszerűen a gyász és a világi hiúságtól való elfordulás jelképének tekintették.

A tükör letakarása nem kizárólag magyar sajátosság, más európai és vallási hagyományokban is megtalálható.

Megállították az órát, amikor valaki meghalt

Egyes családokban a halál pillanatában megállították az órát. Ez a cselekedet a földi idő lezárulását jelképezhette, és emlékeztetett arra a pillanatra, amikor a családtag élete véget ért.

A szokás nem volt általános Magyarország egész területén, de a néprajzi hagyományban több helyen is megjelent.

A halottvirrasztás közösségi esemény volt

A hagyományos falusi közösségekben az elhunyt mellett a temetésig virrasztottak. A rokonok, szomszédok és ismerősök összegyűltek, imádkoztak, énekeltek, és történeteket meséltek az elhunytról.