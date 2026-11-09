Tömegesen kaptak 150 ezres bírságot a kutyatartók Gyömrőn az ebösszeírás elmulasztása miatt

Polgár Klaudia két francia bulldogot tart, akikről rendszeresen gondoskodik, állatorvoshoz viszi őket, és az oltásokat sem mulasztja el. A kutyatartó a napokban 300 ezer forintos fizetési felszólítást kapott a gyömrői önkormányzattól, mert nem jelentette be a két kutyáját az ebösszeírás során.

Sok kutyatartó kapott bírságot

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A nő azt mondta a Blikknek, hogy teljesen megdöbbent, amikor meglátta a levelet. Állítása szerint ha tudott volna a kötelezettségről, azonnal kitöltötte volna a szükséges nyomtatványt, de szerinte nem várható el minden kutyatartótól, hogy folyamatosan az önkormányzat vagy a polgármester közösségi oldalát figyelje.

Sokan nem tudtak a kötelezettségről

Kálmán Zsuzsanna egy 13 éves kutyát tart, és ő is 150 ezer forintos fizetési felszólítást kapott.

Elmondása szerint októberben töltötte ki és adta le az ebösszeírási nyomtatványt, ekkor tudta meg, hogy a bejelentést már február és április között kellett volna megtennie.

A nő azt állítja, nem kapott előzetes értesítést a kötelezettségről. Arról is hallott, hogy olyan kutyák után is érkeztek felszólítások, amelyek már évekkel korábban elpusztultak, illetve olyan címekre is küldtek levelet, ahol a kutyatartó már nem él.

900 millió forintos bírságbevételről beszél a korábbi polgármester

Gyenes Levente, Gyömrő korábbi polgármestere szerint mintegy 6000 kutyatulajdonos kaphatott 150 ezer forintos fizetési felszólítást. Ha ez a szám helytálló, akkor az összeg összesen akár 900 millió forint is lehet.

Gyenes szerint a városban nagyjából 7000 kutyát tartanak, ezért szerinte különösen soknak számít a felszólítások száma.

A volt polgármester november 19-ére közmeghallgatásra hívta a gyömrőieket, ahol az ügyet is napirendre kívánják venni.

150 ezret is fizethet az, aki elmulasztja az ebösszeírást

Fotó: Pixabay

A polgármester szerint minden kutyatartónak ismernie kell a szabályokat

Kisberk Szabolcs jelenlegi polgármester cáfolta, hogy 6000 kutyatartót büntettek volna meg. Elmondása szerint az ebösszeírásról több csatornán is tájékoztatták a lakosságot: a városi honlapon, a helyi újságban, az állatorvosi rendelőkben, a hirdetőtáblákon és a közösségi médiában is.