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kutya

Tömegesen kaptak 150 ezres bírságot a kutyatartók Gyömrőn az ebösszeírás elmulasztása miatt

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Ebösszeírás elmulasztása miatt szabtak ki bírságokat, ami komoly felháborodást váltott ki Gyömrőn. Több kutyatartó 150 ezer forintos büntetésről kapott fizetési felszólítást, egy kétkutyás családnak pedig 300 ezer forintot kellene fizetnie. Az érintettek azt állítják, nem is tudtak a kötelező bejelentésről, a korábbi polgármester szerint pedig több ezer gazdát érinthet az ügy.
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kutyabírságszabálykutyatartásGyömrő

Polgár Klaudia két francia bulldogot tart, akikről rendszeresen gondoskodik, állatorvoshoz viszi őket, és az oltásokat sem mulasztja el. A kutyatartó a napokban 300 ezer forintos fizetési felszólítást kapott a gyömrői önkormányzattól, mert nem jelentette be a két kutyáját az ebösszeírás során.

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Sok kutyatartó kapott bírságot
Fotó: Pixabay

A nő azt mondta a Blikknek, hogy teljesen megdöbbent, amikor meglátta a levelet. Állítása szerint ha tudott volna a kötelezettségről, azonnal kitöltötte volna a szükséges nyomtatványt, de szerinte nem várható el minden kutyatartótól, hogy folyamatosan az önkormányzat vagy a polgármester közösségi oldalát figyelje.

Sokan nem tudtak a kötelezettségről

Kálmán Zsuzsanna egy 13 éves kutyát tart, és ő is 150 ezer forintos fizetési felszólítást kapott.

Elmondása szerint októberben töltötte ki és adta le az ebösszeírási nyomtatványt, ekkor tudta meg, hogy a bejelentést már február és április között kellett volna megtennie.

A nő azt állítja, nem kapott előzetes értesítést a kötelezettségről. Arról is hallott, hogy olyan kutyák után is érkeztek felszólítások, amelyek már évekkel korábban elpusztultak, illetve olyan címekre is küldtek levelet, ahol a kutyatartó már nem él.

900 millió forintos bírságbevételről beszél a korábbi polgármester

Gyenes Levente, Gyömrő korábbi polgármestere szerint mintegy 6000 kutyatulajdonos kaphatott 150 ezer forintos fizetési felszólítást. Ha ez a szám helytálló, akkor az összeg összesen akár 900 millió forint is lehet.

Gyenes szerint a városban nagyjából 7000 kutyát tartanak, ezért szerinte különösen soknak számít a felszólítások száma.

A volt polgármester november 19-ére közmeghallgatásra hívta a gyömrőieket, ahol az ügyet is napirendre kívánják venni.

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150 ezret is fizethet az, aki elmulasztja az ebösszeírást
Fotó: Pixabay

A polgármester szerint minden kutyatartónak ismernie kell a szabályokat

Kisberk Szabolcs jelenlegi polgármester cáfolta, hogy 6000 kutyatartót büntettek volna meg. Elmondása szerint az ebösszeírásról több csatornán is tájékoztatták a lakosságot: a városi honlapon, a helyi újságban, az állatorvosi rendelőkben, a hirdetőtáblákon és a közösségi médiában is.

Hangsúlyozta, hogy az ebösszeírás nem helyi találmány, hanem törvényi kötelezettség, amelyet 3 évente el kell végezni.

Az adatgyűjtés önbevallásos, de nem érdemes félvállról venni

Mint korábban megírtuk, a közhiedelemmel ellentétben chipes kutyákról is meg kell tenni a bevallást. Ugyancsak kötelező a bevallás akkor is, ha már egy korábbi ebösszeírásnál megadtuk a négylábú adatait. Ennek elmaradása súlyos, akár kutyánként 150 ezer forintos bírság is járhat.

 

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